Đồng Nai phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2, nguồn lây từ Bình Dương

Tin y tế 12/10/2023 11:30

Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ 2, đó là nam thanh niên làm nghề chụp hình tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP Biên Hòa. Nghi ngờ lây từ một người bạn ở TP.Dĩ An (Bình Dương).

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 12.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 12.10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một ca bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn.

Bệnh nhân là anh T. (33 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), làm nghề chụp hình. Hiện anh T. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2, nguồn lây từ Bình Dương - Ảnh 1
Ca đậu mùa khỉ thứ 2 là bệnh nhân là anh T. (33 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), làm nghề chụp hình. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo điều tra dịch tễ, hằng ngày bệnh nhân đi làm công việc chụp hình cho nhiều studio áo cưới. Trong 1 tháng trở lại đây, anh T. không đi nước ngoài hoặc tiếp xúc với người nước ngoài.

Ngày 24.9, bệnh nhân có đi đến chung cư An Bình (P.An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) và có tiếp xúc, quan hệ tình dục với người bạn. Chiều cùng ngày thì về lại nhà.

Đến ngày 1.10, bệnh nhân bắt đầu có khởi phát các tổn thương da tiến triển, phát ban dạng mủ, kích thước không đều tại vùng cơ quan sinh dục, sau đó lan lên tay, chân, đầu mặt, vùng thân mình. Các tổn thương da ngày càng nhiều và bệnh nhân còn có các biểu hiện khác như ngứa, đau đầu, loét miệng, đau họng khi nuốt, nổi hạch nách, hạch bẹn, viêm kết mạc.

Theo báo Lao Động đưa tin, ngày 3.10, bệnh nhân đã đi khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM và được lấy mẫu xét nghiệm đậu mùa khỉ và HIV.

Từ khi khởi phát bệnh đến ngày 7.10, bệnh nhân ở nhà, trong phòng riêng; không đi làm trong vòng 1 tháng nay nên chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình.

Đồng Nai phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2, nguồn lây từ Bình Dương - Ảnh 2
Khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Vào ngày 8.10, Trung tâm Y tế TP Biên Hòa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xử lý điểm dịch liên quan đến bệnh nhân này, hướng dẫn bệnh nhân cách ly tại nhà, xử lý môi trường xung quanh nhà bệnh nhân… Đến ngày 10.10 kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với đậu mùa khỉ.

Đại diện Trung tâm Y tế TP Biên Hòa nhận định, đây là bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên của TP Biên Hoà. Và là ca bệnh đậu mùa khỉ thứ 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Sau khi có kết quả, CDC Đồng Nai đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch đậu mùa khỉ theo quy định. Yêu cầu Trung tâm y tế Biên Hòa phối hợp với Trạm y tế Long Bình Tân tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe các trường hợp người nhà có tiếp xúc gần với bệnh nhân đến hết ngày 29.10. Đồng thời kiến nghị CDC Bình Dương tiếp tục phối hợp tìm kiếm, điều tra, xử lý đối với trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân vào 14 ngày trước. 

Như trước đó Tuổi Trẻ đưa tin về ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Đồng Nai, ngày 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai xác nhận anh L.V.T., 25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tạm trú tại TP.HCM, dương tính với đậu mùa khỉ. Đây là ca bệnh đầu tiên của Đồng Nai.

Đồng Nai phát hiện ca đậu mùa khỉ thứ 2, nguồn lây từ Bình Dương - Ảnh 3
Ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Đồng Nai xác nhận anh L.V.T., 25 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tạm trú tại TP.HCM. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo đó, ngày 17-9, bệnh nhân khởi phát bệnh và có các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, vã mồ hôi, ngứa, nổi mụn mủ ở cơ quan sinh dục. Bệnh nhân đi khám, điều trị tại phòng khám tư nhưng bệnh không giảm.

Ngày 22-9, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM với triệu chứng hết sốt nhưng có thêm các triệu chứng như nổi hạch bẹn, phát ban dạng mủ tại vùng mặt, niêm mạc miệng, lòng bàn tay, chân, cơ quan sinh dục.

Nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ, Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM vào chiều 22-9. Sáng hôm sau, bệnh nhân có kết qủa dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

Nóng: Đồng Nai ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, ca thứ 3 cả nước

Nóng: Đồng Nai ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, ca thứ 3 cả nước

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 ca dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân là một nam thanh niên làm việc ở TP.HCM.

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