Người dân nghĩ gì trước thông tin điều trị F0 tại nhà có thể ngay trong tuần này

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí bên lề hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội sáng 30/11, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế cho biết đây là quyết định quan trọng của Thành ủy, TP và phù hợp với chiến lược chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tổ Quốc, ngày 29/11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhất trí về chủ trương đối với đề xuất thực hiện quản lý, điều trị, cách ly F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà.

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo đáp ứng công tác y tế kịp thời, TP quyết định thực hiện điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà song song với việc điều trị F0 tại trạm y tế lưu động tại xã, phường.

Bởi theo bà Hà, trong những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 tăng cao, đặc biệt là số ca bệnh nhẹ, không triệu chứng.

Lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, việc điều trị F0 thể nhẹ tại nhà sẽ giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa theo đúng tinh thần của Thủ tướng và phù hợp với chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt hiện nay.

Về lý do TP chuyển hướng điều trị tập trung toàn bộ F0 thể nhẹ và không triệu chứng sang điều trị tại nhà, Giám đốc Sở Y tế thông tin, TP đã chuẩn bị các phương án, kịch bản từ rất sớm cho việc này. Tuy nhiên, việc triển khai phải phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh.

Theo Infonet, ông Nguyễn Văn Học ( Đội Cấn, Hà Nội) cho rằng, với quyết định cho phép F0 không triệu chứng được ở nhà là một “bước tiến” dài trong công tác phòng chống dịch của Hà Nội, là phù hợp với Nghị Quyết 128 “chung sống thích ứng, an toàn”.

“Việc làm này giúp người nhiễm không triệu chứng không còn lo ngại phải đến những cơ sở điều trị, tập trung không đảm bảo điều kiện sinh hoạt ăn uống. Điều này có thể sẽ làm bệnh trầm trọng hơn”, ông Học cho hay.

Tuy nhiên, người đàn ông này cũng lo lắng, qua theo dõi các đợt dịch thì được biết diễn biến của bệnh nhiều khi rất nhanh. Nếu không được theo dõi sát người bệnh có thể lâm vào tình trạng nguy kịch.

“Vì thế, tôi mong rằng khi để F0 không triệu chứng ở nhà thì hệ thống y tế cơ sở có cách nào đó để có người dân chúng tôi tiếp cận một cách nhanh nhất. Ví dụ có biểu hiện, diễn biến trở nặng thì hệ thống y tế sẽ trợ giúp hướng dẫn, xử trí ngay.

Mà như mấy ngày vừa qua, Hà Nội đã có liên tiếp 2 trường hợp phải cầu cứu trên MXH để được đưa đi viện hay đến viện rồi lại phải nằm trên xe cứu thương chờ kết quả xét nghiệm thì… cũng nguy”, ông Học cho hay.