Khánh Hòa: Thêm 47 trường hợp dương tính mới, trong đó TP. Nha Trang có 18 ca

Từ 12h đến 17h ngày 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết địa bàn đã ghi nhận 47 ca mắc Covid-19.

Theo báo Khánh Hòa Online, chiều ngày 7/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa thông tin từ 12h đến 17h cùng ngày, toàn tỉnh ghi nhận 47 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, TP. Nha Trang 18 ca, thành phố Cam Ranh 3 ca, thị xã Ninh Hòa 21 ca, huyện Diên Khánh 3 ca, huyện Cam Lâm 1, huyện Khánh Vĩnh 1 ca. Trong số ca mắc mới, có 1 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng tại Cam Đức, huyện Cam Lâm; còn lại là ở các khu cách ly tập trung, phong tỏa, cách ly tại nhà.

Từ 12h đến 17h ngày 7/8, toàn tỉnh ghi nhận 47 ca mắc mới - Ảnh: Khánh Hòa Online

Tính từ ngày 23/6 đến 17h ngày 7/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 3.220 ca mắc Covid-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, thị xã Ninh Hòa nhiều nhất với 1.467 ca, TP. Nha Trang 1.400 ca, huyện Vạn Ninh 130 ca, huyện Diên Khánh 118 ca, huyện Cam Lâm 66 ca, TP. Cam Ranh 32 ca, huyện Khánh Vĩnh 6 ca; huyện Khánh Sơn 1. Toàn tỉnh đã truy vết được 4.562 F1 và 11.138 F2. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 287 địa điểm.

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