Hà Nội: Sau bữa ăn, cô gái trẻ nhập viện với biểu hiện nhiều người mắc phải

Tin y tế 23/06/2023 11:40

Mới đây, Bệnh viện 19/8 tiếp nhận nữ bệnh nhân trẻ sau khi ăn thịt vịt thấy nuốt vướng, nuốt khó, đau tức ngực,...

Theo thông tin từ Gia đình & Xã hội, ngày 22/6, các bác sĩ Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nữ 31 tuổi (Hà Nội) bị hóc xương vịt vào cấp cứu.

Hà Nội: Sau bữa ăn, cô gái trẻ nhập viện với biểu hiện nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Bác sĩ nội soi thực quản - dạ dày để tìm dị vật - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Bệnh nhân chia sẻ, sau khi ăn thịt vịt, người phụ nữ có biểu hiện nuốt vướng, nuốt khó, đau tức ngực. Ngay sau đó, bệnh nhân đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng 3 lần nhưng không tìm thấy dị vật.

Đến 9 ngày sau, tình trạng nuốt vướng tăng lên, nuốt nghẹn và đau tức ngực nhiều, không ăn uống được. Bệnh nhân tới Bệnh viện 19/8 khám lại.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, tại đây, bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản - dạ dày. Khi nội soi bác sĩ phát hiện dị vật đâm sâu vào thành thực quản nghi thủng và rò khí quản, nên đã chỉ định chụp CT lồng ngực. Kết quả chụp dị vật cản quang kích thước 2x3 cm, đâm xuyên qua thành thực quản, khí quản và thực quản thâm nhiễm xung quanh.

Thiếu tá, bác sĩ Phạm Thị Việt Anh, Phó trưởng Khoa Nội tiêu hóa cho biết, may mắn dị vật chưa bị rò sang khí quản và người bệnh được gắp dị vật an toàn qua nội soi. Sau gắp được 1 mảnh xương lớn, phức tạp, tại chỗ cắm của đầu xương vết loét rỉ máu và chảy mủ.

Hà Nội: Sau bữa ăn, cô gái trẻ nhập viện với biểu hiện nhiều người mắc phải - Ảnh 2
Cần thẩn trọng khi ăn những thức ăn dễ hóc dị vật - Ảnh minh họa: Internet

Qua đó, bác sĩ cảnh báo để tránh hóc xương người dân nên tạo thói quen ăn nhai kỹ, ăn chậm. Khi hóc dị vật, không nên tự lấy dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, lấy dị vật an toàn.

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