GS.TS.BS Văn Tần, một trong những bác sĩ mổ chính ca tách cặp song sinh Việt Đức đầu tiên Việt Nam, qua đời ngày 4/9 ở tuổi 92 do tuổi cao sức yếu.

Theo báo Dân Trí đưa tin, Ngày 5/9, Sở Y tế TPHCM cho biết, Giáo sư, bác sĩ Văn Tần, một trong những bàn tay vàng trong ngành ngoại khoa Việt Nam đã từ trần tại nhà riêng lúc 10h15 ngày 4/9, hưởng thọ 92 tuổi. Sự ra đi của người thầy thuốc dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp chữa trị, nghiên cứu và giảng dạy ngoại khoa để lại bao tiếc thương cho gia đình, người bệnh, đồng nghiệp và các thế hệ học viên.

GS.TS.BS Văn Tần khi còn làm ở bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo VNExpress, Ông sinh ở Quảng Trị, gắn bó Bệnh viện Bình Dân từ năm 1972 đến nay, với hàng chục nghìn cuộc mổ lớn nhỏ. Từ khi về hưu, ông vẫn là cố vấn chuyên môn, luôn có mặt ở đơn vị rất sớm, đến thăm người bệnh, miệt mài truyền giảng kiến thức đến học trò, hướng dẫn luận văn cho các bác sĩ, đại diện Bệnh viện Bình Dân cho hay. Ông từng tham gia ca mổ huyền thoại tách cặp song sinh Việt - Đức, cùng trưởng kíp mổ Trần Đông A và những bác sĩ hàng đầu thời bấy giờ như Trần Thành Trai, Võ Văn Thành, Lê Kính... Cuộc đại phẫu kéo dài 15 giờ năm 1988, được sự quan tâm của báo chí thế giới, giúp hai anh em Việt - Đức vốn chung nhau phần bụng chậu, bộ phận sinh dục, hậu môn, được sống đời độc lập. Ca mổ trở thành mốc son trong lịch sử y học Việt Nam, được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới 1991.

Nguyễn Đức, người em trong cặp song sinh "Việt - Đức" đã có vợ con. Ảnh: Báo Dân Trí. Giáo sư Văn Tần được tôn vinh là bác sĩ phẫu thuật gan đứng thứ nhì cả nước và là bác sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt thần kinh giao cảm ngực, phẫu thuật phình động mạch chủ bụng. Ngoài ra, Giáo sư Văn Tần đã xuất bản 10 cuốn sách chuyên ngành và hơn 300 công trình nghiên cứu về các bệnh lý ngoại khoa, bao gồm cả chấn thương chỉnh hình, lồng ngực, tim mạch và thần kinh. Trả lời VnExpress chiều 4/9, anh Nguyễn Đức cho biết rất buồn và đau lòng khi hay tin giáo sư Tần qua đời. Năm 2017, anh nhập Bệnh viện Bình Dân nhiều lần để mổ tạo hình niệu quản, được giáo sư Tần tham gia cố vấn, hỗ trợ điều trị. "Nếu không có thầy Tần và các y bác sĩ, tôi không thể có hình hài và cuộc sống như hôm nay", anh Đức nói. Lễ viếng của Giáo sư Văn Tần sẽ diễn ra từ tối ngày 4/9 đến sáng ngày 7/9. GS.TS.BS Văn Tần sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang thuộc tỉnh Đồng Nai. Tất cả tiền phúng điếu sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện...

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