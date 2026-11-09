Chương trình quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế để trao đổi về những lựa chọn tiếp theo khi ung thư vú HR+/HER2− tiến triển trong hoặc sau liệu pháp có chứa nội tiết, giúp người bệnh tiếp cận phương án phù hợp, kịp thời.

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Hội Ung thư Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Lấp đầy khoảng trống và Kiến tạo giải pháp: Hành trình mới trong điều trị ung thư vú di căn HR+/HER2− với lựa chọn capivasertib”.

PGS.TS.BS. Lê Thanh Đức, Bệnh viện K - Chủ tọa hội thảo, nhận định: “Khi người bệnh ung thư vú thụ thể nội tiết dương tính HER2 âm tính tiến xa hay còn gọi là di căn được điều trị phác đồ có liệu pháp nội tiết, đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện kháng trị. Cả người bệnh, bác sĩ đều đứng trước áp lực và thách thức lớn trong việc lựa chọn hướng điều trị tiếp theo, mà thông thường sẽ là hóa trị gây độc tế bào.

Theo thống kê GLOBOCAN 2024, Việt Nam ghi nhận 25.711 ca ung thư vú mới, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Phần lớn người bệnh thuộc nhóm có thụ thể nội tiết dương tính, HER2 âm tính (HR+/HER2−). Đối với nhóm này, liệu pháp nội tiết kết hợp thuốc nhắm trúng đích là phương pháp điều trị nền tảng.

Trong bối cảnh đó, nếu người bệnh có một lựa chọn điều trị hiệu quả với liệu pháp nhắm đích mới kết hợp với nội tiết nền tảng một cách kịp thời, điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian sống không tiến triển bệnh mà còn giúp người bệnh duy trì chất lượng sống, trì hoãn tối đa việc phải chuyển sang hóa trị với nhiều tác dụng phụ”.

PGS.TS.BS. Lê Thanh Đức, Bệnh viện K, phát biểu khai mạc hội thảo

Khi bệnh tiến triển, điều quan trọng là nhanh chóng đưa người bệnh đến lựa chọn điều trị hiệu quả tiếp theo, tránh bỏ lỡ cơ hội kiểm soát bệnh. Đây cũng là nhu cầu thúc đẩy những giải pháp điều trị mới.

Ở ung thư vú HR+/HER2− tiến triển, hoạt động bất thường của các đường truyền tín hiệu bên trong tế bào có thể khiến khối u tiếp tục phát triển và trở nên kém đáp ứng với liệu pháp nội tiết.

Một trong những bước tiến khoa học được trình bày tại hội thảo đến từ thử nghiệm lâm sàng toàn cầu pha III CAPItello-291. Nghiên cứu cho thấy bổ sung thuốc nhắm trúng đích capivasertib vào liệu pháp nội tiết nền tảng fulvestrant giúp kéo dài đáng kể thời gian sống không tiến triển bệnh so với fulvestrant kết hợp giả dược.

Shaheenah Dawood, Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe Mohammed Bin Rashid, chia sẻ: “Khi ung thư vú tiến triển, mỗi quyết định điều trị tiếp theo đều trở nên quan trọng. Một lựa chọn điều trị hiệu quả, có thể được triển khai kịp thời cho quần thể bệnh nhân phù hợp, mang lại thêm cơ hội kiểm soát bệnh và tối ưu hóa hành trình điều trị”.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hiểu trong điều trị ung thư, mỗi bước tiếp theo trong hành trình điều trị đều có ý nghĩa đối với người bệnh. Những tiến bộ khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành các lựa chọn điều trị phù hợp, kịp thời và có thể tiếp cận trong thực hành.

Tại Việt Nam, AstraZeneca cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng y khoa và các bên liên quan để thúc đẩy đổi mới điều trị; tăng cường năng lực chuyên môn, góp phần đưa những tiến bộ này đến với người bệnh, hướng tới cải thiện kết quả điều trị và hành trình chăm sóc ung thư vú”.