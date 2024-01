Các nhà khoa học đang lo lắng điều gì về virus zombie? 'Thây ma' Bắc Cực có thể gây ra đại dịch bí hiểm mới?

Cùng lúc khi chúng ta vẫn chưa giành chiến thắng hoàn toàn trong cuộc chiến chống lại COVID và các biến thể mới nổi của loại virus này, một mối đe dọa tiềm tàng mới đã xuất hiện. Lần này, mối đe dọa đến từ virus zombie hoặc virus bị đóng băng ở vùng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Có nguy cơ những loại virus này có thể được phát tán do hiện tượng nóng lên toàn cầu và gây ra một đợt bùng phát dịch bệnh hoặc đại dịch.

Các nhà khoa học đang gọi vi khuẩn Methuselah là virus zombie. "Các chủng vi khuẩn Methuselah này - hay còn gọi là virus zombie - đã được các nhà nghiên cứu phân lập, làm dấy lên lo ngại rằng một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu mới có thể xảy ra - không phải do một căn bệnh mới đối với khoa học mà do một căn bệnh từ xa xôi - trong quá khứ", The Guardian đưa tin.

Pandoravirus yedoma, một loại virus zombie 48.500 năm tuổi được thu thập từ lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực - Ảnh: IGS

​Một số căn bệnh cổ xưa có thể gây ra đại dịch trong tương lai​