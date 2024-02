Cả nước đón hơn 7.000 'rồng con' chào đời trong 3 ngày Tết Giáp Thìn 2024

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 33.185 bệnh nhân tăng 8,1%; trong đó nhập viện điều trị nội trú 19.269 bệnh nhân, giảm 2,1% so với cùng ngày Tết Quý Mão 2023.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo báo cáo của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế dịp Tết Giáp Thìn do Thứ trưởng Lê Đức Luận ký ban hành cho biết, tính đến 12 giờ ngày 11/2 - tức mùng 2 Tết Giáp Thìn, tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc là 92.742 bệnh nhân.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, tổng số bệnh nhân đang điều trị sau 3 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn là 109.840 trường hợp, tăng 14.7% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Tổng số ca phẫu thuật các loại là 7.291 ca phẫu thuật cấp cứu, tăng 3.3%; trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.908 ca, tăng 11%.

Các cơ sở y tế đã chuyển viện cho 1.851 bệnh nhân, thực hiện 2.210 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 581 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.471 trẻ chào đời và cho xuất viện 10.762 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

E kip y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón "em bé rồng" chào đời đúng vào thời khắc Giao Thừa Tết Giáp Thìn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Cũng trong 3 ngày nghỉ Tết, tổng số ca đỡ đẻ, mổ đẻ trên cả nước là 7.680 ca, tăng 9.6%; tổng số bệnh nhân ra viện là 73.092 người, tăng 8.2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Tổng số khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong ngày là 3.017 trường hợp, giảm 10,7%; trong đó, số lượt nghi tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 1.569 trường hợp; số chuyển tuyến trên điều trị là 341 trường hợp.

Như vậy, tính đến 12 giờ ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, sau 3 ngày nghỉ có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, giảm 14,4%; số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông chiếm 6,6% tổng số ca khám, cấp cứu.

Sau 3 ngày nghỉ đã có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có ca tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều tri, theo dõi.

Theo thông tin từ Công lý & Xã hội, Bộ Y tế đánh giá, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Tai nạn liên quan đến giao thông giảm mạnh cả số khám, số nặng chuyển tuyến trên và số ca tử vong, tai nạn do pháo nổ tăng so với Tết Quý Mão 2023.

Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc; quản lý giá cả; kiểm tra chất lượng, và cung cấp thông tin công khai, đồng thời phối hợp với cơ quan thanh tra trong việc đảm bảo việc thực thicác quy định liên quan đến thuốc để đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịchbệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán GiápThìn 2024.

Từ đầu kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán đến ngay, Bộ Y tế không nhận được thông tin, phản ánh về thiếu thuốc, tăng giá thuốc trên toàn quốc.