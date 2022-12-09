Bình gas mini phát nổ, khiến bé trai nát bàn tay trái, bỏng mặt

Tin y tế 09/12/2022 18:23

Bé trai 13 tuổi (trú tại Bắc Giang) ở nhà một mình và nấu ăn bằng bếp gas mini thì bình gas phát nổ khiến bệnh nhi bị thương tật nghiêm trọng.

 

Theo thông tin từ báo VTV News, vào ngày 5/12, bé trai tên P. (13 tuổi, Bắc Giang) ở nhà một mình. Em dùng bình ga mini để nấu ăn, bất ngờ bình ga phát nổ, khiến bệnh nhân bị nát bàn tay trái.

Sau tai nạn, P. được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng vết thương phức tạp, gãy hở các xương bàn, ngón tay trái, gãy hở 1/3 giữa 2 cẳng tay trái. Bệnh nhân cũng bị bỏng mặt nghiêm trọng.

Theo TS.BS Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ, bệnh nhi đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử lý vết thương bàn tay, khâu phục hồi tổn thương bàn ngón tay, thay băng điều trị tổn thương bỏng. Các bác sĩ cố gắng cứu chữa từng phần chi thể còn lại của bệnh nhi và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thì bệnh nhi mới có thể liền vết thương và phục hồi được một phần nhỏ chức năng bàn tay.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau phẫu thuật, tình trạng của P. ổn định, bàn tay còn sưng nề nhiều, hạn chế vận động các ngón bàn tay trái, tổn thương bỏng dịch thấm băng.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do tai nạn cháy nổ.

Do vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng bình ga. Nên chọn và mua các loại bình ga, bếp ga có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Người dân không nên sử dụng bếp và bình ga mini cũ. Nếu bếp ga đã bị tróc sơn, han gỉ, chốt lỏng hay bếp rất khó đánh lửa, phải tốn sức mồi nhiều lần mới được tốt nhất không nên sử dụng. Nguyên nhân là những bếp ga như vậy rất dễ bị rò rỉ ga ra bên ngoài, gây cháy nổ”, TS.BS Vịnh khuyến cáo.

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