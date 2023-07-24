Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa tiếp nhận nữ sinh T.M.D (19 tuổi) nhập viện do đau ngực, khó thở, cảm giác hồi hộp đánh trống ngực và choáng sau 4 ngày bị sốt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân T.M.D (19 tuổi, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học) với chẩn đoán viêm cơ tim cấp biến chứng suy tim cấp, sốc tim, rối loạn nhịp thất phức tạp (ngoại tâm thu thất, nhanh thất đa dạng) sau khi khởi phát sốt 4 ngày. Triển khai ECMO thức tỉnh cấp cứu bệnh nhân - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Ngay lập tức, bệnh viện báo động đỏ được thông báo đến cán bộ nhân viên khoa từ khi bệnh nhân chưa được chuyển lên phòng bệnh, ekip ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) cấp cứu của khoa được kích hoạt, các cán bộ nhân viên của khoa đã tiến hành thực hiện kỹ thuật ECMO hỗ trợ tim (VA-ECMO) và kèm theo đó là vô số các loại thuốc tim mạch được sử dụng cùng lúc cho bệnh nhân. Sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo nhưng đôi lúc lo lắng, bồn chồn.

Đến ngày thứ 3 duy trì ECMO, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở kèm ho nhiều. Đây là biểu hiện của tình trạng suy tim tiến triển và tăng áp lực thất trái gây phù phổi cấp do ảnh hưởng bất lợi của dòng ECMO, khoa đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định phải gây mê đặt ống nội khí quản để chăm sóc hô hấp cho bệnh nhân. Lúc này, các bác sĩ loo lắng chồng chất lo lắng bởi nhiều nguy cơ biến chứng có thể xảy ra với bệnh nhân. Thật may mắn sau khi tình trạng hô hấp của bệnh nhân tiến triển tốt có thể rút ống nội khí quản thì mọi việc đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, sau 8 ngày duy trì ECMO, chức năng tim của em T.M.D có những tiến triển rõ rệt, đã hết các loạn nhịp, tim co bóp tốt hơn và có thể kết thúc hỗ trợ ECMO trong tình trạng không có biến chứng, không phải dùng thuốc trợ tim, đến lúc này chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào. Bệnh nhân bắt đầu vào giai đoạn phục hồi chức năng. Bệnh nhân tiến triển tốt - Ảnh minh họa: Internet Hơn 10 ngày ngày điều trị tại khoa Hồi sức Tim mạch, bệnh nhân T.M.D đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt, có thể tự đi lại nhẹ nhàng và sinh hoạt cá nhân đơn giản được. Viêm cơ tim cấp là bệnh lý ít gặp nhưng có thể diến biến rất nguy kịch, bệnh thường khởi phát sau một viêm nhiễm thông thường như cảm cúm, viêm đường hô hấp, khởi đầu có thể là sốt hoặc không nhưng sau đó có thể có các triệu chứng khác như đau ngực, khó thở, hồi hộp đánh trống ngực, thậm chí là choáng, ngất, ngừng tuần hoàn... Bệnh là một trong những nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ. Nếu có biểu hiện đau ngực, khó thở hoặc choáng, ngất đặc biệt là sau viêm nhiễm đường hô hấp, sốt cần tới khám đánh giá tình trạng tim mạch ngay để tránh các biến chứng đáng tiếc.

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