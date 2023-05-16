Ngày 16/5, nam thanh niên 17 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện con vắt dài 18 cm sống trong hốc mũi suốt thời gian dài.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 1 tháng trước, sau khi đi tắm suối, nam thanh niên 17 tuổi bị chảy máu mũi nên đến bệnh viện gần nhà khám, bác sĩ gắp một con vắt và hướng dẫn vệ sinh tại nhà. Gần đây, tình trạng ngạt mũi tăng và chảy máu nhiều hơn, người bệnh đến Bệnh viện đa khoa Thu Cúc kiểm tra.

Con vắt dài 18 cm sống trong mũi chàng trai suốt một tháng - Ảnh: VnExpress

Đến ngày 16/5, các bác sĩ nội soi phát hiện trong mũi bệnh nhân có một con vắt còn sống, khi kéo dài có thể lên tới 18 cm. Bác sĩ gắp dị vật ra khỏi mũi đồng thời sát khuẩn và bôi thuốc để phòng ngừa viêm nhiễm.

Hiện, tình trạng của người bệnh ổn định và có thể xuất viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 16/8/2022, các bác sĩ Bệnh viện Tai mũi họng (TP.HCM) phẫu thuật nội soi gắp một con vắt dài 4cm ra khỏi hốc mũi phải cho một bé trai 18 tháng tuổi ở TP.HCM. Khoảng 2 tuần trước đó, bé được người nhà dẫn đi tắm suối, sau đó bé có hiện tượng chảy máu rỉ rả bên mũi phải.

Con vắt được lấy ra - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi rừng, nương cần chú ý tránh vắt; không nên rửa mặt hay uống nước ở khe suối, sông, hồ. Khi nghi ngờ bị vắt rừng (hoặc đỉa) chui vào đường thở, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra và gắp ra kịp thời.

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