Cơ quan điều tra sau đó đã khám nghiệm và công bố kết quả dẫn đến vụ việc đau lòng.

Khí CO trong phòng kín Theo Medlatec, khí Carbon monoxide (CO) là một chất khí không màu, không mùi, không vị, có khả năng cháy, khuếch tán mạnh, tỷ trọng xấp xỉ với tỷ trọng không khí và có độc tính cao, có khả năng gây nguy hiểm tính mạng. Nồng độ khí CO trong không khí bình thường thường dưới 0,001%, khi nồng độ này tới 0,01% đã có khả năng gây độc cho người hít phải. Trong đời sống, CO được sinh ra từ phản ứng cháy không hoàn toàn các hợp chất hydrocarbon.

Trong môi trường kín chứa nhiều khí CO tới mức gây độc, thường những người hít phải đều có khả năng ngộ độc, vì thế hầu hết đều có triệu chứng gần như nhau. Ở giai đoạn nặng trong trường hợp ngộ độc nhiều (nồng độ CO trong máu thường trên 30%), phát hiện muộn hoặc nhiễm độc ở người già có bệnh mạn tính như bệnh tim hoặc bệnh phổi mạn tính, hoặc phụ nữ mang thai do thai nhi nhạy cảm đặc biệt với khí CO. Lúc này thường thì người bệnh đã có tổn thương não, tổn thương tim và cơ. Ngộ độc CO. Ảnh: Internet Theo VietNamNet dẫn tin từ Jimu News, một lúc sau khi ăn lẩu nấu trên bếp than, cả 6 người đều bất tỉnh. Quan chức địa phương cho rằng các nạn nhân ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Theo đó, sau khoảng thời gian ngắn, họ đều lịm đi và được đưa vào viện cấp cứu. Ba người bị quá nặng, không qua khỏi.

Đây không phải lần đầu tiên ngộ độc khí CO xảy ra với các thực khách ăn lẩu. Theo The Standard, năm 2021, nhóm 14 người từ 23 tới 39 tuổi đã tới ăn lẩu ở đường Lockhart, Hong Kong. Khoảng 2 giờ sau, họ xuất hiện các triệu chứng bao gồm mất ý thức, chóng mặt, nôn mửa, buồn nôn, nhức đầu, khó thở và đánh trống ngực. Các bệnh nhân được đưa vào điều trị tại bệnh viện và bình phục. Cẩn trọng khi ngộ độc CO Theo Dân Trí, mỗi năm có hơn 400 người Mỹ tử vong do ngộ độc carbon monoxide (CO), 20000 trường hợp phải đưa vào phòng cấp cứu và hơn 4000 người phải nhập viện. Joan McVoy, một y tá giáo dục công cộng tại trung tâm cho biết: "Các sự cố do lò sưởi lỗi và bình nước nóng trục trặc là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngộ độc khí carbon monoxide". Trong các trường hợp sơ cấp cứu nạn nhân ngộ độc khí CO, cần đưa ngay nạn nhân ra chỗ khoáng khí, làm hô hấp nhân tạo nếu đã ngừng thở theo kỹ thuật cấp cứu quy định, nên để nạn nhân ở trạng thái bất động, yên tĩnh nhằm giảm bớt nhu cầu tiêu thụ khí oxy. Phòng ngừa ngộ độc khí CO Theo Medlatec, dưới đây là một số điều cần lưu ý: - Lắp đặt máy dò khí CO có báo động trong nhà. Kiểm tra pin và tình trạng hoạt động của máy định kỳ. Nên mua máy dò khí CO loại có đầu đọc kỹ thuật số. Máy này có thể cho biết mức độ cao nhất của nồng độ khí CO trong nhà khi chưa đạt mức báo động. Thay thế máy dò 5 năm 1 lần. Cẩn trọng trong việc sử dụng các thiết bị sưởi. Ảnh: Internet - Bảo dưỡng hệ thống sưởi, máy nước nóng và bất kỳ thiết bị đốt bằng khí, dầu hoặc than nào khác do kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn bảo dưỡng hàng năm. - Đảm bảo các thiết bị gas được dẫn khí đúng cách, các ống thông hơi ngang cho các thiết bị, chẳng hạn như bình nước nóng, nên đi lên một chút khi chúng đi ra ngoài trời. Điều này ngăn không cho CO bị rò rỉ nếu các khớp nối hoặc đường ống không được lắp khít. - Khi ngửi thấy mùi gas từ tủ lạnh cần gọi nhân viên sửa chữa đến kiểm tra vì có khả năng bị dò hệ thống dẫn khí của tủ lạnh.

