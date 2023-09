Vũ Cát Tường: Tôi sợ mình ảo tưởng về bản thân

Là nghệ sĩ đầu tiên của Vbiz làm Sneakshow cho album, Vũ Cát Tường mong muốn cùng các khách mời thưởng nhạc và được trực tiếp chia sẻ cũng như lắng nghe những góp ý, nhận xét từ mọi người. Trong Sneakshow, khách mời là những người đầu tiên được nghe các ca khúc của album Inner Me như Gió, The Old You...

Phương Uyên đến chúc mừng Vũ Cát Tường

Được phát hành dưới hình thức USB đẹp mắt, album Inner Me gồm 8 ca khúc là Có Người (Someone); Dõi Theo (Watching You From Afar); Hỏi Thăm (How Are You); Gió (Wind) – đây cũng là ca khúc được Vũ Cát Tường thực hiện thêm Chill version; The Old You; Ticket For Two; Yours và Forever Mine.