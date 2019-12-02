Vũ Cát Tường: Tôi sợ mình ảo tưởng về bản thân

Mới đây, Vũ Cát Tường tổ chức Sneakshow cho album Inner Me tại một khách sạn sang trọng TP.HCM với sự tham gia của các chuyên gia âm nhạc và giới truyền thông.

Là nghệ sĩ đầu tiên của Vbiz làm Sneakshow cho album, Vũ Cát Tường mong muốn cùng các khách mời thưởng nhạc và được trực tiếp chia sẻ cũng như lắng nghe những góp ý, nhận xét từ mọi người. Trong Sneakshow, khách mời là những người đầu tiên được nghe các ca khúc của album Inner Me như Gió, The Old You... Phương Uyên đến chúc mừng Vũ Cát Tường Được phát hành dưới hình thức USB đẹp mắt, album Inner Me gồm 8 ca khúc là Có Người (Someone); Dõi Theo (Watching You From Afar); Hỏi Thăm (How Are You); Gió (Wind) – đây cũng là ca khúc được Vũ Cát Tường thực hiện thêm Chill version; The Old You; Ticket For Two; Yours và Forever Mine.

Theo chia sẻ từ Vũ Cát Tường, các ca khúc trong album thuộc nhiều thể loại khác nhau, sẽ vừa gợi nhắc về một "Vũ Cát Tường của năm ấy" nhưng cũng gợi mở về con đường phía trước mà nữ ca sĩ đã chọn. Vũ Cát Tường với 'Inner Me' Inner Me là album song ngữ đầu tiên của Vũ Cát Tường, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp sáng tác của nữ ca sĩ. Nếu album Stardom ra mắt năm ngoái là câu chuyện tìm tòi những điều mới mẻ trong âm nhạc của Vũ Cát Tường thì với Inner Me của năm 2019, nữ ca sĩ thử thách mình khi vừa hát vừa sáng tác bằng tiếng Anh.

Album Inner Me được Vũ Cát Tường thực hiện ở Việt Nam và phòng thu United Recording tại Los Angeles với sự hỗ trợ từ các producer là Michael Choi, Benjamin James và Minh. Sau quá trình làm việc ở phòng thu huyền thoại Hollywood, Vũ Cát Tường cho rằng cô đã có thể vượt qua giới hạn của bản thân mình. Vũ Cát Tường trả lời báo chí Chia sẻ về album Inner Me, Vũ Cát Tường tiết lộ cô được Michael Choi - producer chính của dự án và cũng là người góp phần mang đến thành công cho dự án Stardom năm 2018 - tạo động lực rất nhiều. Khi ngồi nhìn lại những thành công của năm 2018, Michael Choi và Vũ Cát Tường quyết định phải có một bước tiến mới trong sự nghiệp sáng tác của cô, đó là sáng tác bằng tiếng Anh. Khách mời đến chúc mừng Vũ Cát Tường Bên cạnh những thông tin về album mới, Vũ Cát Tường cũng chính thức công bố về concert Inner Me diễn ra vào ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Đây cũng sẽ là sân khấu đầu tiên của loạt ca khúc trong album Inner Me với rất nhiều bất ngờ dành tặng cho khán giả.

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