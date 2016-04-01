Khánh Hoàng: 'Tùng Dương đang hạ thấp nghệ sĩ trẻ hát Bolero'

Chào Khánh Hoàng, cuộc sống và sự nghiệp ca hát của bạn ở thời điểm hiện tại như thế nào?

Chào bạn, cuộc sống của Hoàng hiện tại rất vui và thoải mái. Ban ngày Hoàng đi học, tối thì đi diễn tại các tụ điểm, phòng trà, sự kiện hoặc đi diễn tỉnh. Thời gian rảnh thì hoàng ngồi cafe hay đi dạo... một mình vì tính Hoàng thích vậy.

Đến bây giờ, dù đã quyết định chọn Bolero là dòng nhạc theo đuổi. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn e ngại với quyết định này của bạn?

Thực ra sự lựa chọn nào cũng đều có những mặt thuận lợi và khó khăn của nó. Với một người nghệ sỹ trẻ trong thời buổi âm nhạc hiện nay đã là khó, nhưng với một người nghệ sĩ trẻ mà lại khởi điểm bằng Bolero thì còn khó khăn hơn nhiều.

Thế nhưng cũng có nhiều cái được, từ trước tới nay dù trong bất kì một thời điểm hay hoàn cảnh nào thì Bolero vẫn luôn sống, luôn tồn tại, dòng chảy Bolero vẫn cứ miệt mài như vậy là bởi dân mình vẫn yêu thương, vẫn dành tình cảm cho dòng nhạc của quê hương. Chính vì thế, mỗi khi mình hát hoặc khi biết mình theo dòng nhạc Bolero khán giả lại yêu thương và tôn trọng mình hơn. Đó chính là cái sướng.

Ca sĩ Khánh Hoàng quyết tâm chinh phục dòng nhạc Bolero.

Có thể là mọi người e ngại cho mình là vì nghệ sĩ trẻ mà hát nhạc Bolero để khởi nghiệp thì sẽ khó tiếp cận người trẻ cũng như lượng khán giả sẽ bị hạn hẹp. Nhưng có một điều nếu tính về lâu dài thì những nghệ sĩ hát nhạc Bolero dù ở tuổi nào cũng đều có thể hát, dù hai mươi hay ba mươi năm nữa cũng vẫn có thể hát. Vì Bolero càng có tuổi, càng có nhiều trải nghiệm thì hát sẽ càng hay và mùi mẫn hơn.

Cho nên bạn thấy không, hát Bolero tuy cũng nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng lại là một sự lựa chọn an toàn đấy chứ.

Bolero đang trở thành một trào lưu âm nhạc mạnh mẽ nhất nhì hiện nay, ý kiến của anh thế nào?

Thời gian gần đây, đúng là Bolero đang có một sự trở lại vô cùng mạnh mẽ. Với một ca sĩ hát nhạc Bolero mà nói thì thực sự đó là một điều đáng mừng chứ.

Bolero đang trỗi mình hết sức mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. Một dòng nhạc đã sống qua biết bao nhiêu thăng trầm cùng với vận mệnh của đất nước và con người thì dễ gì có thể chết được.

Không phủ nhận vì đi theo trào lưu mà nhiều ca sĩ cố gồng mình để hát Bolero. Nhưng, dù bằng cách này hay cách khác chẳng phải là ít nhiều tất cả đã khiến Bolero trỗi dậy và đến gần với khán giả hơn sao. Đó cũng là một trong những mong muốn lớn nhất của những người nghệ sĩ hát Bolero.

Đến bây giờ, anh có cảm thấy hối hận hay luyến tiếc gì không?

Ngay cả trong suy nghĩ thôi tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chắc chắn là sẽ không bao giờ tôi hối hận hay luyến tiếc về điều đó.

Giải tư cuộc thi Solo cùng Bolero mùa đầu tiên đã có những thành công bước đầu.

Tùng Dương hạ thấp nghệ sĩ trẻ hát Bolero

Gần đây, ca sĩ Tùng Dương đã thẳng thắn chia sẻ rằng cảm thấy "dị ứng" khi ca sĩ trẻ hát Bolero. Là một người trẻ, anh nghĩ gì về ý kiến này?

Mỗi một ca sĩ đều có quyền chọn lựa dòng nhạc mà mình yêu thích và theo đuổi. Và họ có trách nhiệm với lí tưởng của mình. Không một ai có thể áp đặt suy nghĩ của mình thay cho người khác.

Anh có quyền không thích hay dị ứng, vậy thì đừng nghe! Hãy chuyên tâm, chuyên sâu khai phá, mày mò, tu luyện tiếp những điều "cao siêu" mà anh tôn sùng. Vậy thôi! Khán giả của anh, anh phục vụ, khán giả của tôi, tôi phục vụ. Hà cớ chi phải hạ thấp người khác.

Không có những người trẻ bươn chải, cố gắng, trải nghiệm thì làm sao có được những giọng ca gạo cội như bây giờ. Ai cũng có một thời tuổi trẻ, hát gì, làm gì là quyết định của mỗi người, miễn sao phù hợp với định hướng và sở trường của họ.

Cũng nhấn mạnh luôn, không phải người trẻ nào cũng hát được Bolero và không phải hát Bolero là không hát được những thể loại khác.

Ca sĩ Tùng Dương

Có ý kiến cho rằng, "nếu các ca sĩ trẻ sa đà vào Bolero thì đó là một bước thụt lùi của nền âm nhạc", anh nghĩ gì về ý kiến này?

Dùng từ "sa đà" có hơi quá? Thực ra, vốn dĩ những ca nghệ sĩ mê Bolero ấy họ vẫn sống, vẫn tồn tại từ trước giờ, họ chả tự dưng mà có và chắc chắn cũng không vì một lí do nào đó mà phải mất đi. Trước giờ họ vẫn hát vẫn đam mê và say Bolero như vậy.

Chẳng qua họ chưa có cơ hội để dụng võ mà thôi. Cho đến bây giờ khi cơ hội đến với họ thì những con người ấy - họ mới cùng nhau xuất hiện. Nhưng, vì sao họ có thể xuất hiện một cách mạnh mẽ đến như vậy? Tại sao nhạc Bolero lại thịnh lên như vậy? Tôi nghĩ đó mới chính là điều mà người nói nên quan tâm.

Chúng ta chỉ cần hiểu một cách đơn giản thế này, công chúng có thích thì những nghệ sĩ hát Bolero mới sống được chứ. Phải chăng, công chúng đã chán quá những cái cầu kì, cao siêu trong âm nhạc nên mới tìm về những cái bình dị, mộc mạc, giản đơn mà chân thành trong những giai điệu của Bolero.

Nếu anh đủ khả năng thì hãy làm cái gì để công chúng, để bà con tập trung say mê vào nhạc của anh đi, để họ bỏ nghe Bolero mà nghe nhạc của anh. Nếu anh cao siêu làm được điều đó thì làm đi, người ta sẽ tự động bỏ Bolero để nghe nhạc của anh!

Nếu anh cho đó là sự thụt lùi thì hãy tiếp tục làm cái gì đó cao siêu hơn đi. Như vậy, âm nhạc Việt Nam sẽ không bị thụt lùi nữa.

Tất cả các dòng nhạc đều đang cùng nhau vươn lên chứ không chỉ riêng gì Bolero, cho nên hà cớ gì phải áp đặt riêng cho sự trở lại và phát triển của Bolero là sự thụt lùi của âm nhạc. Người đưa ra quan điểm này chẳng khác nào đi "nhổ một bãi nước bọt" vào bát cơm của người khác, một sự hạ thấp những nghệ sĩ trẻ hát Bolero.

Đã gần hai năm bước ra từ sân chơi "Solo cùng bolero", anh cảm thấy mình đã đạt được và chưa được điều gì?

Tôi biết ơn chương trình Solo cùng Bolero nhiều lắm. Tôi được quá nhiều từ chương trình này hay có thể nói cuộc sống của tôi hiện tại, tất cả những gì tôi có được của ngày hôm nay đều là nhờ vào cuộc thi.

Tôi được nhiều người biết đến và yêu thương. Tôi được sống với niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Tôi có được những người khán giả yêu thương mình thật lòng kể từ khi bước vào cuộc thi cho đến tận bây giờ.

Tôi mua được cho mình một căn nhà tại mảnh đất Sài Gòn tuy xa mà gần này, và tôi có nhiều cơ hội để làm những điều mình thích!

Cảm ơn Khánh Hoàng đã chia sẻ./