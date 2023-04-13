Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo

Tin tức giải trí 13/04/2023 17:26

Mạc Văn Khoa đang là "cây hài" được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Mạc Văn khoa cũng sở hữu chuỗi kinh doanh ẩm thực. Mới đây, khi được hỏi về mức thu nhập 2 tỷ/ngày, danh hài đã lên tiếng phủ nhận.

Thu nhập của Mạc Văn Khoa trước giờ vẫn là điều được khán giả quán tâm. Mới đây, nam diễn viên cho biết bà xã luôn là hậu phương vững chắc của mình trong mọi việc. Khi anh tham gia diễn xuất trong phim Siêu lừa gặp siêu lầy, Thảo Vy đã không ngại ủng hộ chồng mang tiền có được từ việc kinh doanh bún đậu mắm tôm để đầu tư phim.Điều này càng khiến khán giả tò mò về thu nhập của vợ chồng Mạc Văn Khoa.

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 1
Mạc Văn Khoa luôn có bà xã ủng hộ trong mọi việc - Ảnh: FBNV

Chia sẻ mới nhất của nam diễn viên với truyền thông về tin đồn kiếm được 2 tỷ/ngày: "Thông tin tôi kiếm 2 tỷ/ngày nhờ bán hàng chỉ là câu nói vui của đồng nghiệp trên gameshow. Nếu bán mỗi ngày được 2 tỷ chắc tôi nghĩ phải bán vàng, hột xoàn".

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 2
Mạc Văn Khoa khẳng định việc kiếm 2 tỷ mỗi ngày chỉ là lời đùa của đồng nghiệp  Ảnh: FBNV

Theo lời của nam diễn viên hài, anh vẫn chưa đủ sức mua nhà ở thành phố đắt đỏ và hiện tại anh vẫn đang ở nhà thuê. Trong một lần diễn viên Huy Khánh đăng tải vlog mới chia sẻ những điều xoay quanh cuộc sống đến người hâm mộ đã khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao về ngôi nhà được định giá 50 tỷ của Mạc Văn Khoa.

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 3
Không gian sống của vợ chồng Mạc Văn Khoa khá rộng rãi và tiện nghi - Ảnh: FBNV
Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 4
Căn nhà còn có bể bơi riêng - Ảnh: FBNV

Về vấn đề này, nam danh hài cũng phân trần: "Đó là nhà thuê để vợ con sống cho rộng rãi. Đợt đó tôi có mời anh Huy Khánh qua ăn cơm, rồi anh quay lại khiến mọi người hiểu lầm. Nhà ở TP.HCM đắt lắm, tôi chưa mua nổi đâu, còn nhiều thứ phải lo. Hiện tôi dồn tiền để kinh doanh".

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 5

Vlog của Huy Khánh về ngôi nhà của Mạc Văn Khoa khiến công chúng hiểu lầm    Ảnh: Chụp màn hình

 Mặc dù vẫn ở nhà thuê, nhưng nam danh hài đã xây cho bố mẹ một ngôi nhà rộng rãi và khang trang.Ngôi nhà của bố mẹ Mạc Văn Khoa được đánh giá là "to nhất làng" 

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 6
Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 7

Công chúng cũng yêu mến Mạc Văn Khoa bởi sự hiếu thảo khi anh xây nhà cho bố mẹ thay vì mua nhà riêng - Ảnh: FBNV

Mạc Văn Khoa vẫn giữ sự hồn hậu, chất phác sau nhiều năm gia nhập làng giải trí. Dù nổi tiếng và giàu có hơn thuở chập chững vào nghề, anh vẫn giữ được sự giản dị, khiêm tốn. Thành công của anh ngày hôm nay không thể không kể đến cô vợ Vy Pumpe.Cô luôn là hậu phương vững chắc, quán xuyến việc nhà và đỡ đần chồng kinh doanh.

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 8

Bị đồn kiếm tiền tỷ mỗi ngày, Mạc Văn Khoa khẳng định vẫn ở nhà thuê, nhiều thứ phải lo - Ảnh 9

Không chỉ là hậu phương vững chắc mà bà xã còn góp mặt cùng anh chàng trong một số sự kiện - Ảnh: FBNV

Hiện tại, năng nổ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Mạc Văn Khoa đảm bảo cho vợ con cuộc sống ổn định. Mạc Văn Khoa cho biết bản thân rất thương và biết ơn bà xã vì cô đã hết lòng hỗ trợ anh theo đuổi đam mê, do vậy việc anh thuê nhà lớn là muốn vợ con có một cuộc sống thoải mái hơn.

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê

Tóc con gái Mạc Văn Khoa từng phụ thuộc 'đồ giả', nay vừa dài vừa dày, cân mọi kiểu tóc khiến các mẹ thích mê

Con gái Mạc Văn Khoa và Thảo Vy từng là một em bé sinh thiếu tháng với cân nặng chỉ vỏn vẹn 1,9kg nên mái tóc lưa thưa. Hiện tại, cô bé sinh non năm nào giờ đã hơn 2 tuổi và ngày càng xinh xắn với mái tóc vừa dài vừa dày khiến bao người xuýt xoa.

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