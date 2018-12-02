Vụ vợ tử vong trong chuồng gà, chồng chết dưới cống: Công an tiết lộ nguyên nhân

Tin nóng 02/12/2018 17:05

Trong lúc cãi nhau vì ghen tuông, Trung dùng dao chém chết vợ rồi đi đến cống Tây cách nhà 300m để tự tử.

Hôm nay (2/12), trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quang Thơm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) cho biết bước đầu cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ chồng anh Bùi Hữu Trung (sinh năm 1985) và chị Quách Thị Diệu (sinh năm 1994, cùng ngụ thôn Đức Phú Vân, xã Tượng Sơn) vào ngày 29/11 vừa qua.

Vụ vợ tử vong trong chuồng gà, chồng chết dưới cống: Công an tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 1
Vợ chồng anh Trung tử vong để lại hai đứa con nhỏ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân của vụ án mạng trên là vì ghen tuông. Theo đó, vào buổi tối xảy ra sự việc, anh Trung sau khi đi uống rượu về đã xảy ra mâu thuẫn với vợ vì nghi chị Diệu có tình cảm với người khác.

Trong lúc cãi nhau người chồng dùng dao chém nhiều nhát vào phần cổ và tay vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trung để lại thư tuyệt mệnh, đi ra cống Tây cách nhà khoảng 300m, dùng dây điện thoại tự trói mình rồi nhảy xuống tự tử.

Vụ vợ tử vong trong chuồng gà, chồng chết dưới cống: Công an tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 2
Nơi anh Trung tự tử sau khi giết vợ - Ảnh: Internet

Được biết, vợ chồng anh Trung có hai con nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi). Anh Trung ở nhà làm nghề xây dựng và chăm hai con nhỏ, vợ anh đi làm công nhân ở khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 6 giờ sáng 30/11, người dân xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng phát hiện chị Quách Thị Diệu tử vong trong chuồng gà với nhiều vết thương ở cổ và tay.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là của anh Bùi Hữu Trung để lại chỉ chỗ tìm xác. Dựa theo bức thư, công an tìm thấy thi thể anh Trung dưới cống Tây cách nhà khoảng 300m.

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