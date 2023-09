Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh, tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định, căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Cơ quan Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma túy “đá”.