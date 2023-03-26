Vụ người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy: Truy tìm mẹ ruột và người tình

Tin nóng 26/03/2023 10:37

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 25/3, Cơ quan Công an vào cuộc xác minh, tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. Năm người này khẳng định, căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây. 

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thời điểm và địa điểm nơi quay một số video clip trên, cũng như tìm để làm việc với Nguyên và Bậm nhằm làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/3, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Cơ quan Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bé trai nghi bị cha dượng cho hút ma túy “đá”.

Vụ người đàn ông nghi ép bé trai hút ma túy: Truy tìm mẹ ruột và người tình - Ảnh 1

Hình ảnh bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút chất ma túy. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 25/3 ông Trần Minh Tài (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) đến Cơ quan Công an trình báo, khẳng định mình là cha của cháu bé trong clip. Ông kể năm 2018 kết hôn với Nguyên và có 2 người con, trong đó có bé trong clip (là bé Th., SN 2020).

Năm 2021, hai vợ chồng mâu thuẫn, Nguyên đưa 2 bé đi và sống như vợ chồng với Bậm. Tháng 12/2022, ông Tài đến đưa con gái (SN 2018) về nuôi, còn bé Th. vẫn sống với mẹ.

Tháng 3/2023, ông mượn địa chỉ Facebook của Nguyên để bán hàng. Đăng nhập vào, ông phát hiện các hình ảnh, clip ghi cảnh Nguyên và người tình (Bậm) cho bé Th. sử dụng ma túy. Tối 24/3, ông Tài đăng clip và các hình ảnh đó lên Facebook, đồng thời nhờ người khác chia sẻ thêm. Vì thấy trên Facebook của Nguyên có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân nên ông Tài ghi địa chỉ này và kêu cứu.

Khai báo với Cơ quan Công an, ông Tài cho biết ,do bức xúc trước cảnh vợ cùng người tình hành hạ con mình nên kêu cứu mong cơ quan chức năng xử lý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước đó, tối 24/3 và sáng 25/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai khoảng hai tuổi bị một người đàn ông xăm kín mình chửi mắng, hành hạ và ép sử dụng chất nghi là ma túy đã khiến người dân phẫn nộ.

Trong các clip này, người đàn ông hăm dọa dùng búa, kìm, kéo cắt bộ phận vùng kín; bắt bé trai dùng hai tay cầm chai nước trong thời gian dài và ép hút chất nghi là ma túy đá. Các clip này được một phụ nữ dùng điện thoại ghi hình và không có động thái can ngăn.

Thực hư về clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy ở Hóc Môn

Thực hư về clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy ở Hóc Môn

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc để phối hợp cùng công an xác minh, can thiệp và hỗ trợ khẩn cấp cho bé trai 3 tuổi.

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