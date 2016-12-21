Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ 1A (TP. HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 21/12, tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển xe tải mang BKS: 54X - 1887 chạy trên quốc lộ 1A hướng từ huyện Bình Chánh về quận Thủ Đức. Khi đến đoạn chuẩn bị lên dốc cầu Bến Cát thuộc phường Thới An, quận 12 thì bất ngờ bị xe tải mang BKS: 60C – 106.99 tông mạnh từ phía sau, đẩy đi 1 đoạn.

Lúc này, 2 xe tải chạy phía sau không xử lý kịp tiếp tục tông mạnh vào đuôi ô tô 60C– 106.99 và va chạm với một ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều tạo thành chuỗi tai nạn.

Vụ va chạm khiến các phương tiện dính chùm vào nhau, rách bươm, hư hỏng nặng. Các xe nằm chắn hết làn ô tô trên quốc lộ 1, giao thông qua khu vực kẹt cứng nhiều giờ. Vụ việc khiến 1A tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Đến trưa cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-5-o-to-quoc-lo-1a-un-u-nghiem-trong-171524.html