Sài Gòn: Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt

Tin nóng 06/01/2017 13:35

Cây xăng ở giao lộ Lê Văn Thọ - Quang Trung (Gò Vấp) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, người dân hoảng hốt bỏ chạy.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 16/12, người đi đường tá hỏa phát hiện cây xăng trên đường Quang Trung thuộc phường 11, quận Gò Vấp (cách chợ Hạnh Thông Tây khoảng 50m) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Nhiều người dùng bình chữa cháy mini, nước ứng cứu tại chỗ nhưng bất thành. 

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Cột khói bốc cao đen ngòm. 

Ngọn lửa lan nhanh qua các khu vực khác dữ dội, cột khói cao hàng chục mét đen ngòm bao trùm cả cây xăng. Trong lúc đám cháy đang bùng phát mạnh, nhiều tiếng nổ lớn phát ra, người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Gò Vấp nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành công tác dập lửa. Đến 17h30 cùng ngày, đám cháy vẫn đang được khống chế.

 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương cũng có mặt, phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác dập lửa. Nguyên nhân và thiệt hại sẽ được cơ quan chức năng thống kê sau khi khống chế ngọn lửa.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Ngọn lửa được khống chế vào khoảng 18h30 cùng ngày. Hiện lực lượng PCCC vẫn đang phun nước nhằm chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

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Ảnh: CTV

Sài Gòn: Cây xăng bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh 4
Tại hiện trường, nhiều xe máy bị cháy rụi. Ảnh: CTV

Đến 20h đêm 16/12, lực lượng chức năng quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy cây xăng trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp. Thiệt hại và nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

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