Lửa thiêu rụi quán nhậu ở Sài Gòn

Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh thiêu rụi nhiều đồ đạc trong quán nhậu. Vụ việc khiến nhiều người dân xung quanh một phen hốt hoảng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 7.2, trong lúc nhân viên của một quán nhậu nằm trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đang dùng hàn xì hàn ghế sắt thì tia lửa bắn vào nệm mút rồi bùng cháy dữ dội.

Nhân viên này nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa nhưng ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn, bao trùm toàn bộ quán nhậu.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau ít phút.

Vụ cháy không làm ai bị thương nhưng nhiều vật dụng trong quán nhậu bị lửa thiêu rụi, làm hư hỏng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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