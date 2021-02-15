Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, cô gái 24 tuổi là F1 của ca bệnh người Nhật Bản đã đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Hôm nay (15/2), Sở Y tế Hà Nội đã thông báo lịch trình của bệnh nhân (BN) dương tính với virus SARS-CoV-2 mới là N.T.H. (nữ, sinh năm 1996, trú tại 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, ngày 14/2, N.T.H. đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Được biết, bệnh nhân là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật (BN 2229).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.H. như sau:

Ngày 2/2: Họp cùng phòng với F0 (bệnh nhân 2229) tại phòng họp của công ty địa chỉ Tầng 9, tòa nhà Sun Red River ở 23 phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút cùng ngày (lúc đó chị N.T.H. có đeo khẩu trang) có họp cùng 2 người Nhật nữa và 2 người này đã về Nhật từ đêm 2/2.

Ngày 3/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút và về thẳng nhà. Tại cơ quan có tiếp xúc gần với 4 người đồng nghiệp (3 người Việt và 1 người Nhật)

Ngày 4/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút rồi về thẳng nhà.

Ngày 5/2: Đi ăn tối với 2 bạn ở Cơm Viên tại 11A phố Đình Ngang và sau đó đi uống cà phê từ 19 giờ đến 22 giờ tại Aroi cafe số 9 Tống Duy Tân cùng với 2 người bạn (1 ở quận Hai Bà Trưng và 1 ở quận Cầu Giấy).

Ngày 6/2: Đi uống cà phê với bạn từ 20 giờ đến 22 giờ tại số 10 Khúc Hạo - Touri Pessert cùng với 2 bạn (1 ở quận Nam Từ Liêm và 1 ở quận Đống Đa).

Ngày 7/2 đến 9/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút, không tiếp xúc với ai, trưa ăn cơm cùng với đồng nghiệp tại phòng làm việc.

Ngày 10/2 (29 tết âm lịch): Ăn cơm trưa với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng (chú ruột ở quận Hoàn Kiếm; bác ruột ở Thụy Khuê, Tây Hồ).

Ngày 12/2 (mùng 1 tết): Ăn cơm trưa với gia đình chú ruột tại phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tiếp xúc với 5 người.

Từ ngày 13/2 (mùng 2 Tết): Chỉ tiếp xúc với bố mẹ, không ra ngoài, không tiếp xúc với hàng xóm, bạn bè và người thân khác.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của chị N.T.H. và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với bố, mẹ bệnh nhân N.T.H. hiện đã có kết quả âm tính.

Chiều mùng 4 Tết, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19 Bản tin 18 giờ ngày 15/2 (chiều mùng 4 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 40 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, Hải Dương ghi nhận 38 ca và Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19.

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