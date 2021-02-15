Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nữ 24 tuổi là F1 của ca bệnh người Nhật Bản

Tin nóng 15/02/2021 19:32

Trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, cô gái 24 tuổi là F1 của ca bệnh người Nhật Bản đã đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Hôm nay (15/2), Sở Y tế Hà Nội đã thông báo lịch trình của bệnh nhân (BN) dương tính với virus SARS-CoV-2 mới là N.T.H. (nữ, sinh năm 1996, trú tại 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội). 

Trước đó, ngày 14/2, N.T.H. đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Hoàng Mai. Được biết, bệnh nhân là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 người Nhật (BN 2229).

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân N.T.H. như sau:

Ngày 2/2: Họp cùng phòng với F0 (bệnh nhân 2229) tại phòng họp của công ty địa chỉ Tầng 9, tòa nhà Sun Red River ở 23 phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm vào khoảng thời gian 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút cùng ngày (lúc đó chị N.T.H. có đeo khẩu trang) có họp cùng 2 người Nhật nữa và 2 người này đã về Nhật từ đêm 2/2.

Ngày 3/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút và về thẳng nhà. Tại cơ quan có tiếp xúc gần với 4 người đồng nghiệp (3 người Việt và 1 người Nhật)

Ngày 4/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút rồi về thẳng nhà.

Ngày 5/2: Đi ăn tối với 2 bạn ở Cơm Viên tại 11A phố Đình Ngang và sau đó đi uống cà phê từ 19 giờ đến 22 giờ tại Aroi cafe số 9 Tống Duy Tân cùng với 2 người bạn (1 ở quận Hai Bà Trưng và 1 ở quận Cầu Giấy).

Ngày 6/2: Đi uống cà phê với bạn từ 20 giờ đến 22 giờ tại số 10 Khúc Hạo - Touri Pessert cùng với 2 bạn (1 ở quận Nam Từ Liêm và 1 ở quận Đống Đa).

Ngày 7/2 đến 9/2: Đi làm từ 8 giờ đến 17 giờ 15 phút, không tiếp xúc với ai, trưa ăn cơm cùng với đồng nghiệp tại phòng làm việc.

Ngày 10/2 (29 tết âm lịch): Ăn cơm trưa với chú ruột, bác ruột và bố mẹ tại nhà riêng (chú ruột ở quận Hoàn Kiếm; bác ruột ở Thụy Khuê, Tây Hồ).

Ngày 12/2 (mùng 1 tết): Ăn cơm trưa với gia đình chú ruột tại phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, tiếp xúc với 5 người.

Từ ngày 13/2 (mùng 2 Tết): Chỉ tiếp xúc với bố mẹ, không ra ngoài, không tiếp xúc với hàng xóm, bạn bè và người thân khác.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của chị N.T.H. và gia đình bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 với bố, mẹ bệnh nhân N.T.H. hiện đã có kết quả âm tính.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nữ 24 tuổi là F1 của ca bệnh người Nhật Bản - Ảnh 1

Chiều mùng 4 Tết, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19

Chiều mùng 4 Tết, Việt Nam ghi nhận 40 ca mắc mới COVID-19

Bản tin 18 giờ ngày 15/2 (chiều mùng 4 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 40 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, Hải Dương ghi nhận 38 ca và Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Việt Nam tình hình Covid-19 cách ly phòng chống Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 27 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào