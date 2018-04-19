Bất cẩn trong lúc lùi xe, nam giáo viên tông phải hai học sinh khiến một em tử vong tại chỗ, em khác nhập viện cấp cứu.

Chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: Internet

Sáng nay (19/4), tại trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai học sinh thương vong.

Vụ tai nạn khiến một học sinh tử vong, một học sinh gãy chân - Ảnh: Internet

Theo đó, trong lúc thầy giáo V.X.Đ lùi chiếc xe ô tô mang biển số 26A – 054.29 đã bất cẩn tông phải hai học sinh. Tai nạn khiến một em học sinh lớp 1 tử vong, một em khác bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Thanh Hải, trưởng phòng Giáo dục huyện Vân Hồ đã xác nhận vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

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