Bất cẩn trong lúc lùi xe, nam giáo viên tông phải hai học sinh khiến một em tử vong tại chỗ, em khác nhập viện cấp cứu.
- Không khí đau thương bao trùm lên ngôi nhà nữ du học sinh tử vong tại Nhật Bản
- Vụ thầy giáo dâm ô 9 học sinh tiểu học: “Con tôi kể bị xâm hại nửa năm nay rồi”
Sáng nay (19/4), tại trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai học sinh thương vong.
Theo đó, trong lúc thầy giáo V.X.Đ lùi chiếc xe ô tô mang biển số 26A – 054.29 đã bất cẩn tông phải hai học sinh. Tai nạn khiến một em học sinh lớp 1 tử vong, một em khác bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.
Lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Thanh Hải, trưởng phòng Giáo dục huyện Vân Hồ đã xác nhận vụ việc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.