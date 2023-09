Đến khoảng 21h, sau khi ngà ngà say, hai gã đến quán karaoke Hương Quế ở xã Ba Cung Bin Boong để hát và “thư giãn” với “em út”. Tại đây, hai “thượng đế” yêu cầu chủ quán gọi hai tiếp viên nữ vào phòng phục vụ. Tuy nhiên, khi hai tiếp viên vừa ngồi xuống, Chiều đã đòi chủ quán phải đổi cô gái ngồi bên mình.



Đối tượng Phạm Văn Chiều

Thấy chị Thu phóng xe đi, Chiều liền lấy xe mô tô BKS 76K1-004.19 của mình chở Hà đuổi theo. Khi chị Thu chạy xe đến ngã ba Trần Lương - Nguyễn Nghiêm thì Chiều đuổi kịp và cho xe vượt lên trước chặn đầu xe chị Thu lại. Chiều tiếp tục rủ chị Thu đi nhà nghỉ nhưng chị Thu cương quyết từ chối rồi điều khiển xe về Quảng trường 11/3.

Thấy chị Thu cầm điện thoại trên tay, Chiều và Hà bàn nhau giật điện thoại của chị Thu. Ngay sau đó, Chiều tăng tốc và áp sát xe mình vào xe của chị Thu để Hà ngồi sau giật điện thoại di động. Sau khi gây án, Chiều rồ ga nhanh chóng tẩu thoát về hướng xã Ba Dinh.

Bị mất tài sản, chị Thu không tri hô mà điều khiển xe đuổi theo hai tên cướp. Tuy nhiên, bọn chúng chạy nhanh, chị không đuổi kịp nên đành điều khiển xe đi về hướng nhà mình.

Về phần Chiều và Hà, bỏ chạy lòng vòng một hồi, chúng lại phát hiện chị Thu đi xe phía trước, theo hướng về xã Ba Dinh nên bọn chúng tiếp tục bám theo sau.

Chạy được một đoạn, bọn chúng chạy vượt lên phía trước đầu xe chị Thu để cố tình trêu tức, khi phát hiện hai kẻ đã giật điện thoại của mình, chị Thu liền điều khiển xe đuổi theo và xin lại điện thoại di động.

Vừa nghe chị Thu xin lại điện thoại, Hà đưa điện thoại của mình và nói bỡn cợt: “Em lấy điện thoại của anh nè”, nhưng chị Thu không đồng ý mà chỉ đòi lại cái điện thoại của mình. Thấy chúng không động lòng, nạn nhân chỉ xin lại chiếc sim điện thoại.

Không những không trả lại, Hà còn dùng tay đánh chị Thu và yêu cầu nếu muốn lấy lại điện thoại, chị Thu phải theo bọn chúng vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Lúc này chị Thu đồng ý và ra điều kiện chỉ quan hệ với một tên.



Đối tượng Phạm Văn Hà

Vì chị Thu không chọn mình, Hà đã tức giận và lôi chị Thu xuống suối gần đó, cưỡng ép làm tình, nhưng chị Thu đã dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng của Hà khiến hắn ngã ra phía sau. Nhân cơ hội đó, chị Thu chạy đến lấy xe của mình rồi bỏ chạy.

Do sợ bọn chúng đuổi kịp nên chị Thu đã chạy vào nhà bà Phạm Thị Đanh (thôn Kà La, xã Ba Dinh) trốn rồi kể lại sự việc cho bà Đanh nghe.

Được sự động viên của bà Đanh, sáng sớm hôm sau, chị Thu đến Công an xã Ba Dinh trình báo lại toàn bộ vụ việc. Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện Ba Tơ, triển khai lực lượng lấy lời khai nạn nhân và điều tra, làm rõ chân tướng 2 tên cướp “yêu râu xanh”.



Chiều và Hà chỉ địa điểm chúng gây án.

Trong lúc đang điều tra vụ cướp tài sản của chị Thu thì Công an huyện Ba Tơ nhận được thông tin từ người dân báo phát hiện một xe máy bị ngã dưới đám ruộng bên đường, cách hiện trường nạn nhân bị tấn công khoảng 500m.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, đây là một vụ tai nạn giao thông, do người điều khiển xe không làm chủ tốc độ nên ngã xe xuống ruộng. Xe bị hỏng không thể nổ máy nên người bị tai nạn đã bỏ xe lại. Điều khá đặc biệt, biển số của chiếc xe này đã bị ai đó lấy đi.

Sau khi xác minh số khung xe, lực lượng chức năng xác định xe này được đăng ký BKS 76K1-004.19, chính là biển số xe mà theo lời khai của chị Thu, người điều khiển xe đã cướp tài sản của chị.

Ngay trong đêm ấy, Công an huyện Ba Tơ triển khai lực lượng truy bắt tên Phạm Văn Chiều và Phạm Văn Hà. Lúc đó, Chiều đang trốn tại gia đình vợ ở thôn Làng Măng (xã Ba Dinh).

Còn Phạm Văn Hà, sau khi gây án, Hà ngủ nhờ tại nhà người quen ở xã Ba Dinh, đến sáng hôm sau Hà về nhà mẹ đẻ là bà Phạm Thị Ni (thôn Gò Ôn, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ).

Biết Công an đang điều tra vụ cướp, Hà nhanh chóng bỏ trốn về nhà vợ là Đinh Thị Thơm (xã Sơn Thượng). Sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức bắt Hà, tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, Hà ra Quốc lộ 24, đón xe lên huyện Đắk RLấp (tỉnh Đắk Nông) trốn.

Sau 14 ngày lẩn trốn, ngày 28/8/2015, Hà lẻn về lại huyện Ba Tơ lấy tiền bạc, giấy tờ tùy thân để vào Nam trốn biệt xứ. Nhận được tin của người dân cung cấp, Công an huyện Ba Tơ đã bố trí lực lượng truy bắt tên cướp, ngay khi Hà vừa bước lên xe khách đường dài để vào tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.