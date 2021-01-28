24 người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân 1552 đã được đưa đi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Sáng 28/1/2021, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đã điều tra và cách ly 20 F1 và 4 người liên quan tới nữ bệnh nhân 1552. Tất cả được xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, kết quả xét nghiệm của 24 mẫu đều âm tính lần 1.

Trước đó, vào tối 27/1/2021, ngành chức năng địa phương đã khoanh vùng toàn bộ thôn Kim Điền và phân xưởng công ty, nơi ca bệnh 1552 làm việc. Theo đó, Ban lãnh đạo đã chỉ thị đóng cửa phân xưởng, xét nghiệm COVID-19 toàn bộ công nhân Công ty điện tử POYUN, đồng thời thực hiện phun khử khuẩn bằng Cloramin.

Thực hiện phun khử khuẩn bằng Cloramin tại phân xưởng nơi ca bệnh 1552 làm việc - Ảnh minh họa: Phụ Nữ Mới

Tỉnh Hải Dương sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo; toàn bộ công nhân Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (khoảng 2.253 người); 16 người từ Nhật Bản về trên chuyến bay VN311 ngày 29-12-2020 có hộ khẩu thường trú tại Hải Dương; cán bộ, nhân viên Trung đoàn 125.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch cho biết sẽ tiếp tục xác định từng cơ sở trọng điểm để phong tỏa, khoanh vùng chính xác và đảm bảo các vấn đề về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, lao động hàng ngày của người dân.

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