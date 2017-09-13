Đang xem ti vi, cả nhà ông Phương hốt hoảng khi băng cướp vào nhà dùng súng và roi điện uy hiếp, hỏi nơi cất tiền, vàng. Bọn chúng đã lấy của nhà ông Phương 5 triệu đồng.

Nạn cướp giật luôn là nỗi lo sợ của mỗi người khi đi ngoài đường hoặc đến những khu vực vắng người. Thế nhưng vụ án cướp giật xảy ra tại Long An ngày 12/9 vừa qua lại khiến người khác phải giật mình vì sự liều lĩnh, táo bạo của bọn cướp.

Báo Người lao động đưa tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 12-9, vợ chồng ông Phương (sinh năm 1969, trú tại ấp 7, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cùng 2 người đang xem ti vi. Lúc này bên ngoài có 2 xe của 3 thanh niên dừng lại rồi đi thẳng vào. Tưởng khách hàng ghé hỏi mua chiếu lát nên người nhà không chú ý, bất ngờ một tên móc ra vật màu đen như khẩu súng, tên đi chung cầm roi điện gí vào 4 người yêu cầu ngồi im và chỉ nơi cất tiền, vàng.

Sau khi gom hết khoảng 5 triệu đồng, bọn cướp nhanh chóng chạy ra ngoài và cùng đồng bọn tẩu thoát theo hướng đường tỉnh lộ 832 ra Quốc lộ 1.

Khi bọn cướp đi khỏi, ông Phương tri hô nhưng nghe băng nhóm có súng người dân không dám đuổi theo mà chỉ báo công an. Theo trí nhớ của khổ chủ, băng nhóm này đeo khẩu trang, dáng người ốm, cao, tuổi đời còn trẻ.

Nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã tiến hành điều tra để kịp thời truy bắt những kẻ phạm tội.

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