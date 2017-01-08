Cứu nhiều người mắc kẹt trong căn nhà 3 tầng bốc cháy ở Sài Gòn

Có ít nhất 4 người mắc kẹt trong đám cháy được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 8.1, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong căn nhà 3 tầng nằm trên đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), làm nhiều người mắc kẹt.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng trệt sau đó bốc lên nghi ngút trong căn nhà 3 tầng khiến nhiều người mắc kẹt hốt hoảng kêu cứu.

Nhiều người dân sống gần đó nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini xịt vào đám cháy nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Một xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường đề phòng sơ cứu người gặp nạn.

Có ít nhất 4 người mắc kẹt trong căn nhà được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ việc chỉ làm một cụ bà bị thương nhẹ.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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