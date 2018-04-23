Liên quan đến sự việc cô giáo dạy Toán bị đâm chết dã man trên đường, hung thủ đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng này là do mâu thuẫn tình cảm.

Chân dung hung thủ sát hại cô giáo trên đường - Ảnh: Internet

Chiều nay (23/4), đối tượng Võ Minh Thắng (sinh năm 1991, quê Bến Tre) đã bị công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tạm giam để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị T. (sinh năm 1991, giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu).

Theo lời khai của Thắng, chị T. là vợ sắp cưới của đối tượng, dự định sẽ kết hôn vào ngày 30/4 sắp tới. Cả hai cùng dạy tại trường THPT Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, cách đây không lâu chị T. nhất quyết đòi từ hôn vì phát hiện Thắng yêu cùng lúc nhiều người.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Trưa nay, đối tượng hẹn chị T. gặp mặt để níu kéo tình cảm nhưng không thành. Sau đó, chị T. lái xe máy chạy về hướng cầu Bông. Lúc này Thắng đuổi theo, dùng dao đâm vào người nạn nhân hơn 10 nhát. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Có mặt tại hiện trường, ai nấy đều tiếc thương cho số phận xấu số của cô gái. Theo lời kể của một nhân chứng, vào thời điểm xảy ra sự việc họ nhìn thấy một người đàn ông chạy tới ép xe rồi đâm nạn nhân nhiều nhát. Lúc đó, mọi người vô cùng hốt hoảng. Khi họ chạy đến thì hung thủ đã bỏ chạy.

Sau đó người thân của nạn nhân đến hiện trường và khóc đến ngất lịm. Một người phụ nữ vừa khóc vừa kể: "Chỉ vì con nhỏ trả lại lễ ăn hỏi mà nó xuống tay dã man như vậy. Nó là thầy giáo mà hành xử như vậy sao?".

Sau khi gây án, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của kẻ giết vợ cũ trong phòng trọ: Có ý định sát hại vợ rồi về quê tự sát từ nhiều tháng trước Có ý định sát hại vợ từ lâu, Đúng phát hiện vợ đang ở phòng trọ tại quận Thủ Đức nên đã quyết định ra tay. Sau nhiều giờ gây án, đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dung-va-loi-khai-ron-nguoi-cua-nam-giao-vien-sat-hai-co-giao-day-toan-tren-duong-279997.html