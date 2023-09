Đâu là top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay?

Sau đó, Adele phát hành album thứ hai mang tên "21" vào đầu năm 2011 và được chứng nhận đĩa bạch kim 16 lần tại Anh. "21" cũng giúp cô được ghi danh trong Sách Kỷ lục Guinness, là nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử Billboard Hot 100 có cùng một lúc 3 đĩa đơn nằm trong top 10, có 2 album trong top 5 Billboard 200 và 2 đĩa đơn trong top 5 Billboard Hot 100.

Adele cũng là nghệ sĩ nữ có album "21" giữ vị trí đầu bảng nhiều tuần nhất trên các bảng xếp hạng Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trong năm 2011 và 2012, cô được Billboard bình chọn là Nghệ sĩ của năm. Adele đã trở thành một trong 6 ca sĩ trong lịch sử giành giải Oscar cho hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất với "Skyfall", tại lễ trao giải Oscar lần thứ 85, bài hát chủ đề trong bom tấn cùng tên về James Bond.

2. Rihanna

Đây là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên, doanh nhân và là nhà ngoại giao tài giỏi người Barbados. Năm 2005, Rihanna phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Music of the Sun và album kế tiếp là cái tên A Girl like Me (2006). Hai album này đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ và bao gồm những đĩa đơn "Pon de Replay", "SOS" và "Unfaithful".

Rihanna là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất, được công nhận là biểu tượng đương đại của dòng nhạc pop, với hơn 250 triệu bản thu âm được bán ra trên toàn cầu. Cô cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất sở hữu 14 đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và hơn 31 đĩa đơn lọt vào top 10.

Tạp chí Billboard đã vinh danh Rihanna là Digital Songs Artist (Nghệ sĩ của những bài hát kỹ thuật số) của thập niên 2000, nghệ sĩ quán quân bảng xếp hạng Hot 100 của thập niên 2010, đồng thời cũng là nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng Pop Songs mọi thời đại. Vào năm 2012, cô tiếp tục được tạp chí Time xếp vào danh sách những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới và Forbes xếp thứ tư trong danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới.

Beyoncé

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, nhà sản xuất âm nhạc kiêm diễn viên người Mỹ đã từng biểu diễn trong nhiều cuộc thi ca hát và nhảy múa khi còn là một đứa trẻ. Beyonce bắt đầu nổi tiếng vào cuối những năm 1990 khi là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Destiny's Child. Trong thời gian nhóm hoạt động gián đoạn, Beyonce đã phát hành album đầu tiên mang tên Dangerously in Love (2003), đây cũng là dấu móc xác nhận cô là một nghệ sĩ đơn ca trên toàn thế giới. Album thắng đến 5 giải Grammy và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với 2 đĩa đơn "Baby Boy" và "Crazy in Love".

Cô đã bán hơn 100 triệu đĩa nhạc trong suốt sự nghiệp của mình như một nghệ sĩ đơn ca và hơn 60 triệu đĩa với Destiny's Child, giúp Beyonce trở thành một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất. Cô giành được đến 28 giải Grammy và là nữ nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất lịch sử của giải thưởng này. Beyonce còn giành 24 giải Video âm nhạc của MTV, nhiều hơn bất kể một nghệ sĩ nào khác.

Cô đã được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ công nhận là "Nghệ sĩ giành nhiều chứng nhận nhất thập niên 2000". Đến năm 2009, Billboard tiếp tục vinh danh Beyonce là "Nghệ sĩ đứng đầu Top Radio Songs của thập kỷ", "Nữ nghệ sĩ hàng đầu của thập niên 2000" và trao tặng giải thưởng Thiên niên kỷ tiếp theo vào năm 2011. Tạp chí Time đã thêm tên Beyonce vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong 2 năm 2013 và 2014. Forbes cũng gọi cô là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải trí năm 2015.

Taylor Swift

Từ năm tuổi 14, Taylor Swift đã theo đuổi sự nghiệp nhạc đồng quê. Cô trở nên nổi tiếng với album phòng thu thứ hai Fearless (2008) thuộc thể loại nhạc đồng quê, được chứng nhận Kim cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) bao gồm các đĩa đơn top 5 "Love Story" và "You Belong with Me". Speak Now (2010) - Album phòng thu thứ ba của cô, là sự pha trộn giữa nhạc pop đồng quê với rock, đã gặt hái thành công vang dội khi nằm trong top 10 "Mine" và "Back to December".

Swift là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất, với doanh số hơn 200 triệu đĩa trên toàn thế giới. Cô nhận đến 11 giải Grammy (trong đó có 3 giải Album của năm), 1 giải Emmy, 12 giải thưởng của Hiệp hội âm nhạc đồng quê, 25 giải thưởng Âm nhạc Billboard (nhiều nhất của một nghệ sĩ nữ), 32 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (nghệ sĩ giành được nhiều chiến thắng nhất) và 49 kỷ lục Guinness Thế giới.

Cô gái trẻ này cũng được xếp thứ tám trên Bảng xếp hạng nghệ sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại do Billboard (2019) bình chọn và được liệt kê trong danh sách 100 nhạc sĩ xuất sắc nhất mọi thời đại của Rolling Stone (2015). Tên Swift được đưa vào nhiều bảng xếp hạng quyền lực thế giới như danh sách hàng năm của Time về 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới (2010, 2015 và 2019) và Forbes Celebrity 100 (xếp thứ nhất vào năm 2016 và năm 2019).

Lady Gaga

Lady Gaga được biết đến là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô gái tài năng này còn là doanh nhân, diễn viên, nhà thiết kế thời trang và nhà hoạt động xã hội năng nổ. Các ca sĩ nhạc pop như Madonna và Michael Jackson hay những nghệ sĩ nhạc rock như David Bowie và Freddie Mercury đã tạo nên cảm hứng âm nhạc trong Gaga. Cô cũng bắt đầu thay đổi phong cách nghệ thuật sân khấu khi chịu ảnh hưởng từ nghệ sĩ nghệ thuật đại chúng Andy Warhol.

Album phòng thu đầu tiên của Lady Gaga có tên The Fame, được phát hành vào tháng 8 năm 2008 bởi hãng thu âm Interscope Records. Đây là album đã tạo nên một chuỗi các ca khúc hit cho cô nàng, nổi bật nhất có thể kể đến đĩa đơn đầu tiên Just Dance đã được đề cử giải Grammy ở hạng mục Thu âm nhạc Dance xuất sắc nhất.

Album này cũng giành được rất nhiều đề cử và giải thưởng tại Grammy cho Album của năm và chiến thắng ở hạng mục album nhạc điện tử xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, hai ca khúc nữa trong album The Fame là LoveGame và Paparazzi cũng giúp cô nhận được thêm nhiều đề cử khác.

Justin Bieber

Anh chàng này là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng người Canada. Tài năng của Justin được phát hiện ở tuổi 13 bởi Scooter Braun, sau khi anh xem các video cover bài hát của Bieber trên YouTube. Vào năm 2008, Justin đã ký hợp đồng cùng RBMG Records. Với EP đầu tay My World được ra mắt công chúng cuối năm 2009, Justin đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên có 7 bài hát được xếp hạng tại Billboard Hot 100.

Justin là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới với doanh số hơn 150 triệu đĩa. Anh cũng được chứng nhận Kim cương từ RIAA cho "Baby", "Sorry" và "Despacito". Justin có đến 31 kỷ lục Guinness thế giới, 2 giải Grammy, 18 giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 20 giải thưởng Âm nhạc Billboard,... Forbes cũng xếp Justin vào danh sách 10 người nổi tiếng quyền lực nhất thế giới các năm 2011, 2012 và 2013.

Đến năm 2016, Justin Bieber trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Vevo vượt qua cột mốc 10 tỷ lượt xem video.

Katy Perry

Sinh ngày 25/10/1984 ở quê nhà Santa Barbara, California, Hoa Kỳ, Katy Perry trưởng thành trong một gia đình với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Do đó, cô gái trẻ đã bộc lộ tài năng ca hát từ sớm. Katy Perry bắt đầu gia nhập làng nhạc với những ca khúc gây nghiện như California Girls, Teenage Dream, Roar, E.T… Nữ ca sĩ xinh đẹp này luôn tạo được sức hút mãnh liệt mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Perry có 9 đĩa đơn giành giải quán quân Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá gồm 4 kỷ lục Guinness thế giới, 5 giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 5 giải thưởng Âm nhạc Billboard, 1 giải Brit và 1 giải Juno. Forbes cũng đưa tên cô vào danh sách những phụ nữ có thu nhập cao nhất trong âm nhạc thường niên từ năm 2011 đến năm 2019.

Tính đến năm 2016, giá trị tài sản ròng ước tính của Katy Perry lên đến 125 triệu đô la. Về khía cạnh điện ảnh, cô đã phát hành một bộ phim tài liệu tự truyện có tựa đề Katy Perry: Part of Me vào năm 2012, lồng tiếng cho Tí Cô Nương trong bộ phim Xì Trum năm 2011 và phần tiếp theo ra mắt trong năm 2013. Cô cũng có buổi biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao Super Bowl được xem nhiều nhất lịch sử. Perry cũng ghi dấu ấn của mình trên ghế giám khảo American Idol vào năm 2018.

Bruno Mars

Đây là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh chàng Mars sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ ở Honolulu, Hawaii và anh đã bắt đầu ca hát của mình từ nhỏ. Sau thời niên thiếu tại quê nhà, anh quyết định theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp bằng việc sáng tác bài hát cho các nghệ sĩ khác, tham gia nhóm sản xuất The Smeezingtons.

Bruno Mars đánh dấu sự nghiệp ca sĩ đơn chuyên nghiệp sau khi góp giọng và đồng sáng tác các bài hát "Nothin' on You" của B.o.B và "Billionaire" của Travie McCoy. Vào tháng 10 năm 2010, anh phát hành album đầu tiên mang tên Doo-Wops & Hooligans, đã đạt đến vị trí số 3 trên Billboard 200. Sau đó, hai đĩa đơn tiếp theo là "Just the Way You Are" và "Grenade" đều đã đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100.

Đặc trưng nét tự do, sôi động đến từ vùng biển Hawaii đã được Bruno đưa vào các ca khúc của mình rất tự nhiên, giúp anh trở thành hiện tượng âm nhạc đương đại. Bruno Mars có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng nhiều giải thưởng lớn, đem đến cho người nghe nguồn năng lượng tích cực.

Ariana Grande

Cô là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Ariana Grande đã nhận được nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, gồm 2 giải Grammy Awards, 3 giải American Music Awards, 2 giải Billboard Music Awards, 1 giải Brit Awards, 9 giải MTV Video Music Awards và 22 kỷ lục Guinness thế giới.

Ariana Grande trưởng thành tại Boca Raton, Florida, xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Những album đầu tay của cô đều nhận được giải bạch kim hoặc hơn bởi RIAA. Vào những năm 2016 và 2019, Grande liên tiếp có mặt trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Bên cạnh âm nhạc, Grande đã sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội của mình để vận động cho bình đẳng chủng tộc, bình đẳng giới, LGBT và từng là người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên Instagram kể từ 2019.

Drake

Anh chàng này được biết đến với nhiều vai trò như rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất ghi âm và diễn viên người Canada gốc Ả Rập nhưng được sinh ra và lớn lên tại Toronto, Ontario. Drake bắt đầu được công chúng quan tâm từ vai diễn Jimmy Brooks trong bộ phim truyền hình Degrassi: The Next Generation. Tiếp đó, Drake trở nên nổi tiếng với vai trò là một rapper, phát hành nhiều mixtape độc lập trước khi ký hợp đồng với hãng đĩa Young Money Entertainment của Lil Wayne vào tháng 6 năm 2009.

Màn kết hợp giữa rap và hát trong hầu hết các tác phẩm âm nhạc của Drake đã giúp anh giành được 1 giải Grammy, 6 giải BET và 3 giải Juno. Bên cạnh đó, anh cũng có 3 đĩa đơn giành quán quân trên bảng xếp hạng Hot 100, 16 đĩa đơn chiếm top 1 bảng xếp hạng Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Sau này, Drake đã quyết định thành lập một hãng thu âm OVO Sound năm 2012. Dưới bút danh Champagnepapi, anh cũng tham gia sản xuất nhiều bản thu âm. Cái tên Drake có mặt trong danh sách Forbes Five vào năm 2016, và vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các nghệ sĩ hip hop giàu nhất thế giới.

Trên đây là những thông tin chi tiết đầy thú vị về top 10 ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới, bạn yêu thích ca sĩ nào nhất? Họ đều là những nghệ sĩ đa năng được khán giả khắp nơi yêu mến cùng với các bản hit bất hữu đi cùng năm tháng. Những cống hiến mà họ mang lại cho nền âm nhạc thế giới là điều chúng ta không thể phủ nhận.