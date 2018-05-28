Vết bẩn 'cứng đầu' trên quần áo sẽ bị tẩy sạch trong tích tắc nhờ 5 mẹo giặt giũ này

Chỉ cần áp dụng 5 mẹo giặt giũ vô cùng đơn giản này, vết bẩn "cứng đầu", xỉn màu sẽ bị tẩy sạch trong tích tắc, quần áo của bạn sẽ trở nên trắng sáng như mới.

Trong bài viết lần này, trang Brightside đã mách cho chị em phụ nữ 5 mẹo tẩy trắng quần áo bị ố vàng, dính vết bẩn từ bùn, đất, son môi hay nước ép trái cây chỉ sau lần đầu áp dụng. Tẩy trắng quần áo bằng aspirin Cố gắng dùng lực để tẩy sạch các vết ố vàng sẽ khiến món đồ của bạn bị hỏng, bong tróc lớp vải và giảm tuổi thọ sử dụng. Để vừa tẩy trắng quần áo vừa giữ được độ bền của chúng, bạn hãy cho vài viên thuốc aspirin vào máy giặt, hiệu quả sau đó sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

Axit salicylic trong thuốc aspirin có tác dụng tẩy sạch các vết ố vàng trên quần áo cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng - Ảnh: Brightside Không dùng dầu xả khi giặt quần áo màu trắng Đối với những món đồ màu trắng, bạn đừng nên thêm dầu xả vào khi giặt, cách này sẽ giúp quần, áo không bị ố vàng. Một mẹo hay nữa là, để các vết ố vàng được loại bỏ hoàn toàn giúp chiếc áo sơ mi trắng sạch như mới, bạn hãy thay thế dầu xả bằng một ít nước tẩy có nồng độ cồn nhẹ. Thay thế nước xả vải bằng một ít nước tẩy có độ cồn nhẹ sẽ giúp món đồ màu trắng được giặt sạch hơn - Ảnh: Brightside Dùng kem cạo râu tẩy vết son môi trên áo Vết son môi dính trên quần áo cực kỳ khó xóa bỏ sau 1 lần giặt thông thường. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được loại bỏ ngay bằng cách sử dụng kem cạo râu. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn cho kem cạo râu lên vết son môi, giữ yên khoảng 30 - 40 giây rồi mang đến giặt như bình thường.

Kem cạo râu không chỉ tẩy sạch dấu son môi mà còn giúp bạn loại bỏ các vết bẩn do đồ trang điểm khác - Ảnh: Brightside Tẩy sạch vết bẩn "cứng đầu" từ bùn đất Các vết bẩn cứng đầu từ cỏ, bùn, đất hay nước trái cây cực kỳ khó tẩy sạch, thậm chí nếu không biết cách xử lý, món quần áo bị bẩn có thể không còn sử dụng được. Nếu gặp phải tình trạng này, hãy làm ẩm chỗ dính bẩn, thoa bột hoặc nước giặt lên. Tiếp đó là dùng máy sấy trực tiếp lên khoảng vài phút rồi đặt vào máy giặt như bình thường. Cách này vẫn có thể áp dụng cho việc giặt tay. Dùng máy sấy trực tiếp lên vết bẩn cứng đầu từ cỏ, bùn, đất... sẽ giúp loại bỏ chúng nhanh chóng hơn - Ảnh: Brightside Sấy khô quần áo nhanh hơn Nếu bạn muốn mặc món đồ đang giặt ngay sau đó, nhưng thông thường sau khi giặt, đồ vẫn còn hơi ẩm. Để quần áo khô hơn, hãy dùng một chiếc khăn bông khô quấn quanh món đồ cần giặt, sau đó cho vào máy, giặt như bình thường. Sau khi hoàn thành quy trình giặt, món đồ sẽ khô hơn hẳn và bạn chỉ cần dùng bàn là hoặc máy sấy qua một lần là chúng sẽ khô hoàn toàn. Dùng chiếc khăn bông quấn quanh quần áo sẽ giúp chúng nhanh khô hơn sau khi giặt - Ảnh: Internet Với các mẹo nhỏ trên, việc tẩy sạch vết ố vàng, giặt giũ quần áo sẽ đơn giản hơn và giúp chị em phụ nữ tiết kiệm nhiều thời gian, công sức hơn rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vet-ban-cung-dau-tren-quan-ao-se-bi-tay-sach-trong-tich-tac-nho-5-meo-giat-giu-nay-284355.html