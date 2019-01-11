Tết này mặc gì cho đẹp: Gợi ý chọn đồ cực chất cho nam diện tết 2019

Thời trang 11/01/2019 15:30

Chị em xúng xính váy vóc, áo dài đón xuân. Vậy nam giới tết 2019 này mặc gì cho đẹp?

Thời tiết dịp tết nguyên đán năm 2019 ở miền Bắc sẽ se se lạnh với chút mưa xuân, còn miền Trung và miền Nam sẽ ấm áp hơn. Do đó, nam giới không cần quá đắn đo việc tết này mặc gì cho đẹp mà vẫn giữ ấm vì thời tiết khá chiều lòng người.

Áo khoác blazer lịch lãm

Thay vì mặc những bộ vest cầu kỳ thì ngày tết nam giới nên mặc những gì nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo đẹp, lịch sự. Một chiếc blazer sẽ là câu trả lời vô cùng hợp lý cho câu hỏi mùng 1 tết nên mặc gì của cánh mày râu.

Áo khoác blazer vừa lịch sự lại thoải mái

Áo khoác blazer vừa lịch sự lại thoải mái

Mùng 1 tết là ngày đầu tiên của năm mới, thể hiện tất cả những gì may mắn, tốt đẹp nhất trong một năm, bởi vậy phái mạnh khi ra ngoài hay ở nhà đón tết cùng gia đình cũng nên chọn một bộ trang phục vừa đẹp, lịch lãm lại vừa thoải mái nhất.

Có rất nhiều lựa chọn từ màu sắc cho đến chất liệu của các loại áo blazer nam. Từ chất liệu không nhàu mềm mại cho đến những kiểu blazer thoáng mát vải thô, linen,... màu sắc cũng đa dạng từ các màu cơ bản đen, trắng, xám, xanh than cho đến hồng, xanh pastel,... Nam giới có thể dễ dàng kết hợp một chiếc blazer với áo phông, áo sơ mi, quần jeans hay quần âu, giày tây hay giày thể thao đều rất ổn.

Áo da nam khỏe khoắn

Nếu phân vân tết có nên mặc đồ trắng thì một chiếc áo da nam khoác ngoài sẽ giúp cân bằng được màu sắc, tránh cho chiếc áo trắng bên trong dù là áo phông hay sơ mi đều tránh được lấm bẩn trong ngày mưa xuân đầu năm.

Kết hợp áo da với sơ mi hay áo thun đều rất đẹp và năng động

Kết hợp áo da với sơ mi hay áo thun đều rất đẹp và năng động

Ngày tết có nên mặc đồ đen hay không, nếu có một chiếc áo da đen rồi thì nên mặc với một chiếc áo bên trong màu sắc khác giúp ngày xuân thêm rực rỡ hơn. Kết hợp áo da với quần jeans cùng áo sơ mi trắng bên trong vẫn đem lại vẻ lịch lãm và mạnh mẽ cho đàn ông. Còn khi mặc áo da với áo thun trắng thì giúp phái mạnh trông khỏe khoắn và phóng khoáng hơn.

Tương tự như blazer, áo khoác da nam rất dễ kết hợp với các loại giày, từ giày thể thao cho đến các loại giày tây đều có thể dùng được. Khi mặc áo da, nên lưu ý nếu chọn áo bên trong là sơ mi hay áo thun họa tiết thì nên chọn quần và giày trơn. Tương tự nếu chọn giày hoặc quần có họa tiết thì áo nên là áo trơn để cân bằng các chi tiết trên trang phục, không gây rối mắt.

Áo dài cách tân hơi hướng tết cổ truyền

Để việc phối đồ ngày tết trở nên nhanh gọn hơn trong buổi sáng đầu năm, phái mạnh có thể chuẩn bị trước cho mình một bộ áo dài cách tân để cùng gia đình đón năm mới, đi lễ đầu xuân. Áo dài cách tân vừa đẹp, dễ tạo dáng chụp hình lại vừa thoáng mát, thoải mái khi vận động.

Áo dài cách tân có thể kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu

Áo dài cách tân có thể kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu

Một chiếc áo dài cách tân vừa lịch sự lại vừa dễ phối đồ, có thể mix cùng quần jeans hoặc quần âu, giày tây hay giày thể thao đều được. Cánh mày râu có thể chọn những kiểu áo dài cách tân màu sắc sặc sỡ phù hợp với không khí xuân năm mới.

Kết hợp sơ mi và áo len

Bộ đôi sơ mi và áo len sẽ giúp phái mạnh vừa đủ giữ ấm, vừa lịch lãm và nổi bật hơn trong ngày tết. Chọn một chiếc áo len bất kỳ cũng có thể kết hợp được với một chiếc áo sơ mi. Tuy nhiên lưu ý vẫn là nếu áo len họa tiết thì nên chọn một chiếc áo sơ mi trơn để cân bằng cho tổng thể trang phục.

Áo sơ mi mặc cùng áo len luôn là lựa chọn trang phục dễ dàng nhất cho phái mạnh

Áo sơ mi mặc cùng áo len luôn là lựa chọn trang phục dễ dàng nhất cho phái mạnh

Phái mạnh có nhiều lựa chọn cho áo len mặc ngoài như áo khoác cardigan hay áo len chui đầu cổ tim hoặc cổ tròn. Nếu thời tiết quá lạnh có thể tìm đến những chiếc áo len vặn thừng ấm áp. Hoặc nếu tiết trời ngày xuân ấm áp hơn, có thể chọn áo len mỏng, áo cardigan hoặc những chiếc áo nỉ mỏng chui đầu cũng rất trẻ trung và dễ mặc.

Bên cạnh việc lựa đồ thời trang, phái mạnh cũng nên chú ý chải chuốt một chút cho mái tóc của mình để gương mặt rạng rỡ hơn đón xuân mới. Một đôi giày bóng bẩy, sạch sẽ cùng mái tóc và trang phục gọn gàng sẽ giúp phái mạnh ghi điểm, biết đâu lại tìm được một bóng hồng ưng ý trong ngày đầu năm.

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