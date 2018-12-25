Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông

Mái tóc và làn da chính là những yếu tố quyết định vẻ đẹp của người phụ nữ. Do đó, bạn có thể diện trang phục đơn giản, nhưng đừng quá tiết kiệm trong việc tạo kiểu tóc. Hãy sử dụng phương pháp chất lượng từ một nhà tạo kiểu uy tín để mái tóc giữ được độ bồng bềnh, mềm mại tự nhiên - Ảnh: Brightside