Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông

Thời trang 25/12/2018 14:46

Brightside vừa chia sẻ 10 bí mật về cách ăn mặc cũng như lối sống giúp phụ nữ trở nên thanh lịch, hiện đại và thu hút hơn bao giờ hết.

Để sở hữu phong cách thanh lịch, bạn nên áp dụng vào 10 bí quyết sau đây của phụ nữ hiện đại

Giày thoải mái và thanh lịch

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 1

Hãy chọn cho mình một đôi giày vừa thanh lịch vừa thoải mái. Điều này giúp bạn di chuyển tiện lợi, tự tin hơn. Ngoài ra, đi trên đôi giày cầu kỳ sẽ rất khó khăn và khiến gương mặt lộ rõ sự khó chịu - Ảnh: Brightside

Trang điểm tự nhiên

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 2
Sử dụng quá nhiều son phấn, đặc biệt là dán mi giả vô tình làm bạn mất đi sức hút tự nhiên. Do đó, để có vẻ ngoài thu hút hơn, hãy trang điểm tự nhiên nhất có thể - Ảnh: Brightside

Son môi đỏ

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 3

Nếu là phụ nữ, bạn nên sở hữu ít nhất 1 thỏi son đỏ và hãy luôn mang theo chúng bên mình. Màu sắc này giúp bạn trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống ngay dù không trang điểm kỹ, thậm chí là để mặt mộc - Ảnh: Brightside

Kiểu tóc đơn giản

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 4
Để đẹp, bạn hãy tự nhiên nhất có thể. Mái tóc cũng vậy, hãy chọn các kiểu như buộc đuôi ngựa, tết bím, xõa tự nhiên... Chỉ ở những buổi tiệc trang trọng mà bạn mới tìm đến nhà tạo mẫu để thực hiện các kiểu tóc cầu kỳ - Ảnh: Brightside

Tìm một nhà tạo mẫu tóc tốt

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 5

Mái tóc và làn da chính là những yếu tố quyết định vẻ đẹp của người phụ nữ. Do đó, bạn có thể diện trang phục đơn giản, nhưng đừng quá tiết kiệm trong việc tạo kiểu tóc. Hãy sử dụng phương pháp chất lượng từ một nhà tạo kiểu uy tín để mái tóc giữ được độ bồng bềnh, mềm mại tự nhiên - Ảnh: Brightside

Phụ kiện thời trang

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 6
Một chiếc khăn quàng cổ, găng tay, kính và trang sức phù hợp là những điểm nhấn cơ bản mang đến sự thu hút về phong cách thời trang. Đặc biệt là thời điểm cuối năm như hiện nay, phụ kiện ấm áp là thứ không thể thiếu trong tủ đồ - Ảnh: Brightside

Vẻ đẹp tự nhiên

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 7
Phụ nữ sinh ra vốn đã sở hữu sức hút một cách tự nhiên. Do đó, đừng cố gắng thay đổi chính mình mà hãy giữ nguyên những nét đẹp vốn có - Ảnh: Brightside

Tránh xa quần áo in logo lớn 

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 8
Hãy tránh xa các dạng trang phục in logo thương hiệu lớn, in chữ quá cỡ vì chúng chỉ phù hợp với giới trẻ. Hình ảnh người phụ nữ thanh lịch sẽ hợp hơn với các thiết kế đơn giản, nhã nhặn - Ảnh: Brightside

Không bao giờ để da rám nắng

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 9
Làn da rám nắng thường rất xỉn, bóng nhờn. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến vẻ ngoài. Do đó, dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn nên dùng kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà - Ảnh: Brightside

Không nhìn quá nhiều vào người khác

Phụ nữ hiện đại tiết lộ 10 bí mật giúp họ trông thời thượng, sang trọng và nổi bật giữa đám đông - Ảnh 10
Thanh lịch không chỉ là phong cách ăn mặc, đây còn là lối sống. Theo đó, hãy trang bị cho bản thân sự nhã nhặn trong giao tiếp bằng cách đừng nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét, đừng quá chú ý đến vẻ ngoài của người đối diện - Ảnh: Brightside

Trang bị cho bản thân 10 bí quyết về phong cách ăn mặc lẫn lối sống trên, bạn sẽ trở thành người phụ nữ hiện đại, thanh lịch và cực kỳ thu hút.

9 bí quyết ăn mặc của phụ nữ Pháp có thể giúp chị em trở nên sang trọng và thần thái ngút ngàn

9 bí quyết ăn mặc của phụ nữ Pháp có thể giúp chị em trở nên sang trọng và thần thái ngút ngàn

Nếu bạn muốn mình cũng thanh lịch và cuốn hút như quý cô Pháp thì không thể bỏ qua những bí quyết này.

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