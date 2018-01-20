Những mẹo hay giúp quần jean luôn mới và bền màu như vừa mua về

Sau khi mua về bạn nên ngâm chiếc quần jean của mình với nước lạnh pha muối đậm, giấm ăn hoặc phèn chua ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Sau đó, đem xả lại bằng nước sạch. Bạn chú ý là không sử dụng xà phòng để giặt quần trong lần đầu tiên.

Giữ màu quần jean luôn như mới không phải là điều khó khăn nếu bạn tường tận những mẹo dưới đây.

Càng giặt ít càng tốt, đây là một trong những nguyên tắc để bảo vệ màu cho quần jean. Nếu giặt quá nhiều, quần sẽ nhanh bị bạc màu, sờn cũ. Nếu khi mặc bạn giữ gìn cẩn thận thì một chiếc quần jean có thể mặc ít nhất 2 lần rồi mới giặt.

Cho quần jean vào ngăn đá tủ lạnh trước khi giặt lần đầu tiên cũng giúp quần bền màu hơn - Ảnh: Internet

Hạn chế sử dụng bột giặt

Trong bột giặt có hàm lượng chất tẩy rửa rất mạnh, chúng sẽ khiến quần jean bị phai màu nhanh hơn. Các bạn có thể thay thế bột giặt bằng dầu gội hoặc sữa tắm, những dung dịch này không có quá nhiều chất tẩy rửa mà còn có tác dụng làm mềm vải.

Không nên giặt bằng máy

Giặt máy có thể khiến cho chiếc quần jean của bạn bị tàn phá nặng nề - Ảnh: Internet

Với quần jean thì tốt nhất là nên giặt bằng tay, vì giặt bằng máy sẽ khiến cho quần nhanh bị phai màu hơn và nhanh bị hỏng hơn. Còn nếu các bạn quá lười thì vẫn có thể giặt bằng máy, nhưng trước khi giặt thì hãy lột mặt trong ra ngoài, đóng khuy và kéo hết khoá quần lên.

Không ngâm quần jean quá lâu

Ngâm quần jean trong xà phòng hoặc nước xả quá lâu sẽ khiến cho màu quần nhanh chóng bị phai và có khi còn làm mòn lớp vải bên ngoài. Vì vậy, các bạn chỉ nên ngâm quần jean 3 - 5 phút hoặc khi thấy quần có dấu hiệu phai màu ra nước thì phải xả sạch và mang phơi ngay.

Nên giặt riêng

Để quần jean luôn mới và bền màu, bạn nên giặt bằng tay và giặt riêng - Ảnh: Internet

Bình thường quần jean rất dễ bị phai màu trong lần giặt đầu tiên, do đó, bạn không nên giặt chung chúng với các loại quần áo khác, đặc biệt là quần áo trắng. Ngược lại, những chiếc quần áo màu của bạn cũng có thể làm phai và dính màu vào quần jean.

Giặt bằng nước lạnh

Trong thời tiết lạnh giá của mùa đông chúng ta thường rất lười giặt giũ. Dùng nước ấm để giặt quần áo là cách đầu tiên chúng ta nghĩ đến. Tuy nước ấm có thể giúp bạn nhanh chóng loại bỏ vết bẩn trên quần áo và không bị cóng tay trong tiết trời mùa đông, nhưng chúng khiến cho những chiếc quần jean nhanh chóng bị sờn bạc và phai màu. Sử dụng nước lạnh để giặt sẽ giúp cho quần jean của bạn giữ màu lâu hơn, các sợi vải cũng không bị sờn cũ.

Phơi quần jean trong bóng râm

Để chiếc quần jean luôn bền đẹp các bạn cũng cần phải phơi đúng cách - Ảnh: Internet

Ánh nắng mặt trời gay gắt có thể khiến chiếc quần jean của bạn bị khô cứng, gây cảm giác khó chịu khi mặc. Đặc biệt, ánh nắng cũng là một trong những tác nhân khiến quần jean dễ bị sờn bạc và bay màu. Để tránh tình trạng đó, các bạn nên phơi quần jean trong bóng râm và tốt nhất là lột mặt trong ra ngoài.

Tuân thủ theo những các, mẹo bảo quan trên, hiếc quần jen của bạn sẽ bền màu như mới.