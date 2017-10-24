5 mẹo nhỏ phụ nữ nhất định phải nhớ để 'cứu cánh' tức thì cho những trường hợp cấp bách

Làm đẹp cùng chuyên gia 24/10/2017 20:19

Phụ nữ chăm chỉ, đảm đang là điều đáng trân trọng nhưng nếu bạn biết qua 5 mẹo nhỏ cực hay này thì không chỉ ai nấy đều tấm tắc khen mà chúng còn giúp bạn giải quyết 'tất tần tật' các vấn đề tưởng chừng nan giải.

1. Dùng phấn để hút ẩm

Chuẩn bị một túi phấn nhỏ xinh treo vào tủ quần áo của bạn. Bụi phấn sẽ giúp bạn hút ẩm và khử mùi hôi khó chịu cực tốt.

2. Sấy với khăn tắm khiến quần áo nhanh khô hơn

Nếu trời mưa liên tục làm quần áo không kịp khô thì bạn hãy sấy quần áo với khăn tắm để khiến chúng nhanh khô hơn. Cách thực hiện khá đơn giả, bạn quấn khăn tắm quanh đồ sau đó sấy như bình thường là được.

3. Dùng nước tẩy trang tẩy trắng quần áo

5 mẹo nhỏ phụ nữ nhất định phải nhớ để 'cứu cánh' tức thì cho những trường hợp cấp bách - Ảnh 1
Nước tẩy trang làm sạch các vết ố vàng trên vải vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Nước tẩy trang của phụ nữ có thể trở thành loại nước tẩy đa năng khi quần áo của bạn không may dính bẩn. Ngoài ra, loại mỹ phẩm này cũng rất hữu ích trong việc làm sạch thuốc nhuộm dính lại trên da tay khi bạn thực hiện nhuộm tóc tại nhà.

4. Dầu xả quần áo làm mềm cọ trang điểm

5 mẹo nhỏ phụ nữ nhất định phải nhớ để 'cứu cánh' tức thì cho những trường hợp cấp bách - Ảnh 2
Dùng dầu xả đồ làm mềm cọ trang điểm - Ảnh: Internet

Dầu xả đồ không chỉ có tác dụng làm mềm quần áo, nếu bạn dùng loại nước này để rửa cọ trang điểm thì sau khi khô, lông cọ cũng sẽ mềm hơn rất nhiều. Đặc biệt, sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn nếu bạn ngâm cọ trong nước xả một vài phút.

5. Dùng kem tẩy lông chăm sóc gót chân

5 mẹo nhỏ phụ nữ nhất định phải nhớ để 'cứu cánh' tức thì cho những trường hợp cấp bách - Ảnh 3
Kem tẩy lông có khả năng trị nứt gót chân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chẳng cần tốn tiền mua thêm kem đặc trị, nếu bạn đã có một tuýp kem tẩy lông thì vấn đề vè nứt gót chân, da gót chân bong tróc sẽ được giải quyết ngay. Điều bạn cần làm là thoa kem tẩy lông lên gót chân mỗi tối, đến sáng hôm sau bạn sẽ bất ngờ với điều nhận được.

Một vài mẹo nhỏ giúp cuộc sống thêm thú vị và tiện lợi hơn. Nếu bạn biết nhiều hơn những điều trên đây hãy mạnh dạn, cởi mở chia sẽ cùng hội chị em.

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Từ khóa:   mẹo làm đẹp tẩy trắng quần áo trị nứt gót chân

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