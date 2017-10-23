Vậy giải pháp sơ cứu đơn giản để cầm máu nhanh chóng ngay lúc đó là gì? Chỉ với 30 giây, 7 cách dưới đây sẽ thực sự có ích cho bạn đấy.

Tận dụng ngay bột cà phê bạn thường uống để ngăn không cho máu chảy bằng cách rắc trực tiếp bột vào vết thương. Thủ thuật đơn giản này sẽ làm se da lại để giúp bạn cầm máu nhanh hơn.

2. Bột nghệ

Là loại bột quen thuộc hằng ngày với chị em phụ nữ, bột nghệ có khả năng giúp cầm máu hiệu quả. Hãy lấy một nhúm bột nhỏ đắp trực tiếp lên vết thương. Cách này không chỉ giúp máu ngừng chảy trong vài giây mà còn ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng, đồng thời tinh chất nghệ sẽ khiến vết thương nhanh chóng lành lại một cách bất ngờ.

3. Túi trà

Nếu bạn có thói quen sử dụng trà gói, hoặc trà khô thì hãy tận dụng chúng khi gặp phải một vết thương nhỏ. Chỉ cần nhúng một túi trà vào nước lạnh, rồi đặt và nhấn nhẹ nhàng lên vết cắt hay vết thương hở trong 30 giây hoặc có thể lâu hơn. Cách này sẽ giúp máu ngưng chảy và hình thành các cục máu đông.

4. Kem đánh răng

Ít ai biết kem đánh răng có khả năng ngăn ngừa chảy máu, làm se da đồng thời giúp vết thương hoặc vết cắt nhỏ lành lại nhanh chóng Chỉ cần dùng một ít kem đánh răng đắp trực tiếp lên vết thương và để cho khô là được bạn nhé.

5. Bột bắp

Đối với những bà nội trợ đa tài thì bột bắp là nguyên liệu không thể thiếu trong tủ bếp. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng nó để xử lý tình trạng chảy máu ở các vết thương nhỏ.

Lấy một ít bột bắp rắc lên các vết thương, chúng sẽ nhanh chóng hấp thụ máu cho đến khi hình thành cục máu đông.

6. Mảnh vỡ thủy tinh

Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng nếu bạn bị dao cắt vào tay hãy thử đặt một mảnh vỡ thủy tinh sạch lên vết thương hở và giữ chặt nó. Bề mặt thủy tinh với đặc tính electro âm có tác dụng kích hoạt quá trình đông máu. Tuy nhiên, với cách này, bạn phải rất cẩn thận để không gây ra chấn thương khác từ chính mảnh thủy tinh ấy.

7. Đá lạnh

Đắp trực tiếp một viên đá lạnh lên vết thương hở, bạn sẽ bất ngờ khi thấy các tế bào da nhanh chóng thu lại. Nhờ đó vết thương hở ngưng chảy máu nhanh hơn hẳn bình thường.

Việc chúng ta gặp những vết thương chảy máu là điều khá thường xuyên, do đó hãy ghi nhớ 7 mẹo cầm máu này để áp dụng khi cần nhé.