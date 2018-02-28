Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3

Thời trang 28/02/2018 10:27

Bạn muốn sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và nổi bật nhất trong ngày 8/3 sắp đến, hãy tham khảo ngay những kiểu tóc đi chơi có thể thực hiện tại nhà dưới đây.

Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu dưới đây sẽ giúp bạn gái xinh xắn và nổi bật nhất trong ngày 8/3 sắp tới.

Tóc buộc củ tỏi 

Kiểu tóc này không chỉ mang đến vẻ đáng yêu mà còn giúp phái đẹp ăn gian tuổi cực kỳ hiệu quả. Nếu muốn sở hữu ngoại hình thu hút, bạn nhất định phải áp dụng kiểu tóc buộc củ tỏi này.

Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 1
Tóc buộc củ tỏi cao là một trong những kiểu đáng yêu nhất để diện đi chơi 8/3 - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 2
Ngoài nét đáng yêu, diện kiểu tóc buộc củ tỏi đi chơi, bạn gái trông sẽ tinh nghịch và xinh xắn vô cùng - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 3
Buộc củ tỏi nửa đầu cũng là kiểu tóc cực kỳ đáng yêu và phù hợp để diện đi chơi ngày 8/3 - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 4
Với mái tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng, buộc củ tỏi nửa đầu sẽ giúp bạn gái trông đáng yêu và nổi bật nhất trong dịp đi chơi 8/3 - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 5
Kiểu tóc buộc củ tỏi này sẽ rất đáng yêu khi phối cùng phong cách thời trang cổ điển - Ảnh: Internet

Tóc tết hai bên

Vừa mang nét đáng yêu vừa toát lên vẻ đẹp cổ điển, kiểu tóc tết hai bên giúp phái đẹp tỏa sáng trong dịp đi chơi ngày 8/3. 

Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 6
Tết hai bên cũng là kiểu tóc cực kỳ đáng yêu mà bạn có thể diện đi chơi - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 7
Không chỉ mang đến vẻ đáng yêu, tóc tết hai bên còn giúp bạn trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều khi diện đi chơi - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 8
Kết hợp tóc tết hai bên với nón lưỡi trai sẽ mang đến vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa năng động - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 9
Tóc tết hai bên đánh rối tinh nghịch cũng là lựa chọn tuyệt vời để bạn diện đi chơi ngày 8/3 - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 10
Với cô nàng sở hữu mái tóc ngắn, tết hai bên sẽ trông cực kỳ đáng yêu và trẻ trung - Ảnh: Internet

Tóc cài băng đô

Băng đô là phụ kiện làm tăng vẻ nữ tính, đáng yêu cho phái đẹp. Chính vì vậy, để sở hữu diện mạo xinh xắn, bạn nhất định phải áp dụng kiểu tóc cài băng đô để đi chơi dịp 8/3 sắp đến.

Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 11
Tóc buộc hai bên cài băng đô vô cùng đáng yêu và cổ điển - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 12
Buộc củ tỏi, để mái lưa thưa kết hợp với băng đô họa tiết cũng là kiểu tóc cực kỳ đáng yêu và phù hợp để bạn gái diện đi chơi - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3 - Ảnh 13
Nếu muốn sở hữu vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa sang trọng, hãy áp dụng kiểu tóc cài băng đô kim loại họa tiết hoa lá - Ảnh: Internet

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, nếu muốn sở hữu ngoại hình đáng yêu, xinh xắn và trẻ trung hết nấc, nhất định bạn phải áp dụng những kiểu tóc trên. Chúng sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và thu hút hết mọi ánh nhìn. 

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