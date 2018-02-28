Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu nhất giúp bạn gái tự tin tỏa sáng trong ngày 8/3

Những kiểu tóc đi chơi đáng yêu dưới đây sẽ giúp bạn gái xinh xắn và nổi bật nhất trong ngày 8/3 sắp tới.

Tóc buộc củ tỏi

Kiểu tóc này không chỉ mang đến vẻ đáng yêu mà còn giúp phái đẹp ăn gian tuổi cực kỳ hiệu quả. Nếu muốn sở hữu ngoại hình thu hút, bạn nhất định phải áp dụng kiểu tóc buộc củ tỏi này.