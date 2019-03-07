Ngày 8/3 mà diện những kiểu trang phục này, đảm bảo bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn

Những kiểu trang phục dưới đây sẽ giúp bạn gái trở nên xinh đẹp, nổi bật và rạng ngời hơn rất nhiều trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày dành riêng cho phụ nữ trên toàn thế giới đã cận kề, phái đẹp nên chọn cho mình những bộ trang phục xinh xắn, lộng lẫy để nâng cao vẻ đẹp của bản thân. Nếu vẫn còn đang loay hoay chưa biết định hình phong cách ăn mặc, hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây.

Gợi ý trang phục ngày 8/3

Đầm trễ vai

Đầm, váy là thiết kế giúp phụ nữ trở nên dịu dàng, điệu đà và đằm thắm hơn. Chính những yếu tố này đã tạo nên sức hút của riêng phái đẹp. Do đó, trong dịp 8/3 này chắc chắn phái đẹp nên diện kiểu trang phục này.

Gợi ý kĩ hơn, bạn có thể chọn kiểu đầm trễ vai để khoe triệt để vẻ quyến rũ, thu hút.

Đầm có thiết kế cổ điển

Năm nay, các thiết kế cổ điển như cổ chữ V sẻ sâu, cổ vuông, tay phồng, thắt lưng to... sẽ trở thành xu hướng thời trang thịnh hành nhất. Ngoài lí do này, đầm cổ điển là món đồ phụ nữ nên diện trong ngày 8/3 vì chúng mang đến sự sang trọng, quý phái rất tự nhiên.

Trang phục cá tính

Nếu váy, đầm không phải là món đồ khiến bạn tự tin, hãy thử các kiểu trang phục cá tính, khỏe khoắn như quần jean, giày thể thao, áo phông... Khi diện những mẫu đồ này, bạn sẽ thu hút đối phương bằng sự nhí nhảnh, cá tính và tràn đầy sức sống.

Chân váy jean, giày thể thao và áo thun cá tính, khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Chắc chắn khi diện những kiểu trang phục trên, bạn sẽ trở thành người phụ nữ thu hút, xinh xắn và nổi bật vô cùng dù xuất hiện ở đâu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-8-3-ma-dien-nhung-kieu-trang-phuc-nay-dam-bao-ban-se-thu-hut-het-moi-anh-nhin-317538.html