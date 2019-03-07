Ngày 8/3 mà diện những kiểu trang phục này, đảm bảo bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn

Thời trang 07/03/2019 15:39

Những kiểu trang phục dưới đây sẽ giúp bạn gái trở nên xinh đẹp, nổi bật và rạng ngời hơn rất nhiều trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày dành riêng cho phụ nữ trên toàn thế giới đã cận kề, phái đẹp nên chọn cho mình những bộ trang phục xinh xắn, lộng lẫy để nâng cao vẻ đẹp của bản thân. Nếu vẫn còn đang loay hoay chưa biết định hình phong cách ăn mặc, hãy theo dõi hướng dẫn dưới đây. 

Gợi ý trang phục ngày 8/3

Đầm trễ vai

Đầm, váy là thiết kế giúp phụ nữ trở nên dịu dàng, điệu đà và đằm thắm hơn. Chính những yếu tố này đã tạo nên sức hút của riêng phái đẹp. Do đó, trong dịp 8/3 này chắc chắn phái đẹp nên diện kiểu trang phục này.

Gợi ý kĩ hơn, bạn có thể chọn kiểu đầm trễ vai để khoe triệt để vẻ quyến rũ, thu hút. 

Đầm có thiết kế cổ điển

Năm nay, các thiết kế cổ điển như cổ chữ V sẻ sâu, cổ vuông, tay phồng, thắt lưng to... sẽ trở thành xu hướng thời trang thịnh hành nhất. Ngoài lí do này, đầm cổ điển là món đồ phụ nữ nên diện trong ngày 8/3 vì chúng mang đến sự sang trọng, quý phái rất tự nhiên. 

Trang phục cá tính

Nếu váy, đầm không phải là món đồ khiến bạn tự tin, hãy thử các kiểu trang phục cá tính, khỏe khoắn như quần jean, giày thể thao, áo phông... Khi diện những mẫu đồ này, bạn sẽ thu hút đối phương bằng sự nhí nhảnh, cá tính và tràn đầy sức sống. 

Ngày 8/3 mà diện những kiểu trang phục này, đảm bảo bạn sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn - Ảnh 1
Chân váy jean, giày thể thao và áo thun cá tính, khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Chắc chắn khi diện những kiểu trang phục trên, bạn sẽ trở thành người phụ nữ thu hút, xinh xắn và nổi bật vô cùng dù xuất hiện ở đâu.

Gợi ý bạn gái những kiểu tóc ngắn đẹp nhất 2019

Gợi ý bạn gái những kiểu tóc ngắn đẹp nhất 2019

Tóc ngắn đang là kiểu tóc dẫn đầu xu hướng, đồng thời lại giúp “hack tuổi” cho chị em.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn phối đồ mặc đẹp ngày 8/3

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 58 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt