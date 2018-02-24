Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018

Ai nói những cô nàng có gương mặt chữ điền chỉ có thể để tóc dài? Với 5 kiểu tóc ngắn cho mặt vuông này nàng sẽ đẹp ngất ngây khiến bao con tim phải bối rối.
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Gương mặt tạo nên nét đặc trưng và cá tính riêng biệt của mỗi người. Mỗi kiểu gương mặt sẽ có những phương pháp làm đẹp riêng như kiểu tóc hoặc cách trang điểm.
Với những cô nàng có gương mặt vuông, góc cạnh thường để những mái tóc dài để tạo nên sự mềm mại. Tuy nhiên với 6 kiểu tóc ngắn dưới đây những nàng có gương mặt vuông sẽ “lột xác”, trở nên mềm mại, thanh thoát tức thì.
Tóc ngắn ngang vai tỉa tầng
Chắc hẳn các nàng mặt vuông đã quá quen thuộc với mái tóc dài được cắt tỉa nhiều tầng đem lại sự bồng bềnh quyến rũ. Để tạo nên sự mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn, nàng nên cắt kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa tầng như. Kiểu tóc ngắn cho mặt vuông này khiến bạn gái trông cá tính và phong cách hơn rất nhiều.
Tóc bob uốn xoăn cụp
Mái tóc cắt ngắn ngang cằm với phần đuôi được uốn xoăn cụp nhẹ nhàng ôm lấy hai bên xương hàm giúp che đi những góc cạnh tạo nên sự duyên dáng, mềm mại và nữ tính. Với kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông này bạn có thể dập xù chân tóc hoặc kết hợp với mái chéo để gương mặt nhỏ nhắn hơn.
Tóc bob nhọn
Nàng muốn thu gọn gương mặt sao cho thanh thoát, mềm mại nhưng vẫn giữ được những cá tính riêng biệt. Vậy thì tóc bob nhọn chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Kiểu tóc bob thẳng với phần tóc hai bên được tỉa nhọn, dài hơn so với phần sau gáy sẽ mang đến diện mạo mới năng động hơn.
Tóc ngắn ngang vai xoăn gợn sóng
Đây là kiểu tóc không bao giờ bị lỗi mốt và phù hợp với mọi gương mặt. Đối với những nàng sở hữu gương mặt chữ điền thì nên để kiểu tóc này với những lọn tóc xoăn lớn và uốn cụp đuôi. Những lọn tóc xoăn sóng giúp bạn che đi phần góc cạnh khiến gương mặt nữ tính và quyến rũ hơn.
Tóc bob cắt cao
Đây là kiểu tóc hoàn hảo dành cho những cô nàng có gương mặt vuông, góc cạnh. Tóc bob cắt cao tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn có chút quyến rũ khó cưỡng.
Với kiểu tóc này bạn có thể theo đuổi mọi phong cách từ sexy, quyến rũ đến năng động, cá tính.
Tóc ngắn ôm sát kết hợp mái dài
Kiểu mái dài rẽ ngôi ôm lấy phần xương má tạo nên sự mềm mại, nhỏ nhắn cho gương mặt vuông. Với kiểu tóc ngắn này gương mặt của nàng v-line hơn. Phần đuôi tóc nên tỉa so le theo tầng, uốn cụp nhẹ nhàng để tạo vẻ trẻ trung, tươi tắn.
Có rất nhiều kiểu tóc ngắn cho mặt vuông trên đây, đừng ngần ngại mà hãy thử thay đổi chính mình.