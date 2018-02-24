Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018

Thời trang 24/02/2018 15:42

Ai nói những cô nàng có gương mặt chữ điền chỉ có thể để tóc dài? Với 5 kiểu tóc ngắn cho mặt vuông này nàng sẽ đẹp ngất ngây khiến bao con tim phải bối rối.

Gương mặt tạo nên nét đặc trưng và cá tính riêng biệt của mỗi người. Mỗi kiểu gương mặt sẽ có những phương pháp làm đẹp riêng như kiểu tóc hoặc cách trang điểm.

Với những cô nàng có gương mặt vuông, góc cạnh thường để những mái tóc dài để tạo nên sự mềm mại. Tuy nhiên với 6 kiểu tóc ngắn dưới đây những nàng có gương mặt vuông sẽ “lột xác”, trở nên mềm mại, thanh thoát tức thì.

Tóc ngắn ngang vai tỉa tầng

Chắc hẳn các nàng mặt vuông đã quá quen thuộc với mái tóc dài được cắt tỉa nhiều tầng đem lại sự bồng bềnh quyến rũ. Để tạo nên sự mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn, nàng nên cắt kiểu tóc ngắn ngang vai tỉa tầng như. Kiểu tóc ngắn cho mặt vuông này khiến bạn gái trông cá tính và phong cách hơn rất nhiều.

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 1

Tóc ngắn ngang vai tỉa nhiều tầng cá tính và phong cách cực kỳ phù hợp với khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn cụp 

Mái tóc cắt ngắn ngang cằm với phần đuôi được uốn xoăn cụp nhẹ nhàng ôm lấy hai bên xương hàm giúp che đi những góc cạnh tạo nên sự duyên dáng, mềm mại và nữ tính. Với kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông này bạn có thể dập xù chân tóc hoặc kết hợp với mái chéo để gương mặt nhỏ nhắn hơn.

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 2

Tóc bob xoăn cụp giúp gương mặt vuông trở nên nhỏ nhắn, thanh tú hơn - Ảnh: Internet

Tóc bob nhọn 

Nàng muốn thu gọn gương mặt sao cho thanh thoát, mềm mại nhưng vẫn giữ được những cá tính riêng biệt. Vậy thì tóc bob nhọn chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Kiểu tóc bob thẳng với phần tóc hai bên được tỉa nhọn, dài hơn so với phần sau gáy sẽ mang đến diện mạo mới năng động hơn.

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 3

Tóc bob nhọn là sự lựa chọn hoàn hảo cho khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai xoăn gợn sóng

Đây là kiểu tóc không bao giờ bị lỗi mốt và phù hợp với mọi gương mặt. Đối với những nàng sở hữu gương mặt chữ điền thì nên để kiểu tóc này với những lọn tóc xoăn lớn và uốn cụp đuôi. Những lọn tóc xoăn sóng giúp bạn che đi phần góc cạnh khiến gương mặt nữ tính và quyến rũ hơn.

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 4

Tóc xoăn sóng giúp nàng mặt vuông che đi phần góc cạnh - Ảnh: Internet

Tóc bob cắt cao 

Đây là kiểu tóc hoàn hảo dành cho những cô nàng có gương mặt vuông, góc cạnh. Tóc bob cắt cao tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn có chút quyến rũ khó cưỡng.

Với kiểu tóc này bạn có thể theo đuổi mọi phong cách từ sexy, quyến rũ đến năng động, cá tính. 

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 5

Tóc bob cắt cao cực ngầu cho cô nàng có khuôn mặt vuông - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ôm sát kết hợp mái dài 

Kiểu mái dài rẽ ngôi ôm lấy phần xương má tạo nên sự mềm mại, nhỏ nhắn cho gương mặt vuông. Với kiểu tóc ngắn này gương mặt của nàng v-line hơn. Phần đuôi tóc nên tỉa so le theo tầng, uốn cụp nhẹ nhàng để tạo vẻ trẻ trung, tươi tắn. 

Ngất ngây với 6 kiểu tóc ngắn cho khuôn mặt vuông, dự đoán cực hot trong năm 2018 - Ảnh 6

Tóc ngắn kết hợp mái dài cho mặt vuông thêm mềm mại - Ảnh: Internet

Có rất nhiều kiểu tóc ngắn cho mặt vuông trên đây, đừng ngần ngại mà hãy thử thay đổi chính mình.

Top 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực sành điệu cho các nàng đón Tết 2018

Top 5 kiểu tóc ngắn ngang vai cực sành điệu cho các nàng đón Tết 2018

Tóc ngắn, đặc biệt là có độ dài ngang vai đang được xem là xu hướng cực hot nhất. Kiểu tóc này vừa ăn gian tuổi vừa đem lại vẻ xinh xắn, đáng yêu cho phụ nữ. Để tỏa sáng hơn, năm 2018 này bạn hãy đổi mới bản thân với mái tóc này.

Xem thêm
Từ khóa:   mái dài cho mặt vuông Tóc bob cắt cao Tóc ngắn ngang vai

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 24 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 29 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 28 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt