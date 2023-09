Mẹo chọn áo váy cực chuẩn che khuyết điểm cho người vai thô

Váy tay lỡ ít bèo nhún

Những cô nàng có vai to và thô nên mặc những gì có thiết kế đơn giản và ít họa tiết bèo nhún để tránh làm cho trang phục trông nặng nề và phồng to. Vì vậy, cần tuyệt đối tránh xa những chiếc váy có bèo nhún ở cổ hoặc phần tay phồng vì có thể khiến vai bạn trông càng to và nở nang hơn.