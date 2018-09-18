Mẹo chọn áo váy cực chuẩn che khuyết điểm cho người vai thô

Nếu đang cùng chung thắc mắc người vai rộng nên mặc váy gì thì hãy cùng tìm hiểu qua những gợi ý trang phục theo xu hướng thời trang mới nhất dưới đây:

Chọn áo váy cho người vai thô nếu không khéo có thể khiến họ mang dáng vẻ như “đàn ông mặc váy”. Bờ vai rộng nên mặc những chiếc váy gì để che đi khuyết điểm này, giúp nàng trở nên nữ tính hơn?

Những cô nàng có vai to và thô nên mặc những gì có thiết kế đơn giản và ít họa tiết bèo nhún để tránh làm cho trang phục trông nặng nề và phồng to. Vì vậy, cần tuyệt đối tránh xa những chiếc váy có bèo nhún ở cổ hoặc phần tay phồng vì có thể khiến vai bạn trông càng to và nở nang hơn.

Tránh xa bèo nhún hay phần cổ vuông khoét rộng

Lựa chọn phù hợp nhất cho những cô nàng có vai to là mặc những chiếc váy liền tay lỡ che đi khuyết điểm vai thô, bắp tay to. Đồng thời, váy liền tạo cảm giác người bạn trông nhỏ và dài hơn. Thiết kế đầm ôm vừa phải sẽ giúp bạn tôn lên được vóc dáng, lại giúp bạn thoải mái vận động.

Áo cổ V khoét sâu vừa phải

Cổ thuyền hay cổ vuông sẽ càng làm lộ những khuyết điểm vai thô. Sự lựa chọn thông minh nhất là mặc những chiếc áo cổ V khoét sâu vừa phải giúp bạn tự tin hơn khi mặc mà không lo hớ hênh.

Áo cổ V tạo cảm giác vai bớt to và thô hơn

Những dáng áo sơ mi cổ V với đường gấp cổ áo đang là xu hướng mới nhất năm 2018 vì vừa trẻ trung lại vừa thanh lịch. Kết hợp những chiếc áo sơ mi chất liệu voan hay đũi mềm mại này với chân váy chữ A sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, giúp cô nàng vai thô có thể diện đến công sở hay đi chơi với bạn bè.

Nếu bạn vẫn mất tự tin về bờ vai không mấy thon gọn của mình thì nên xõa tóc và kết hợp thêm phụ kiện ở cổ nhằm làm giảm cảm giác bờ vai quá rộng.

Xõa tóc cũng là một cách hiệu quả giúp bạn che đi phần vai thô

Váy sơ mi dáng dài

Sơ mi dáng dài vừa thời trang lại rất dễ mặc trong mọi hoàn cảnh. Kết hợp một chiếc sơ mi dáng dài vừa vặn với cơ thể cùng một số phụ kiện vòng cổ, vòng tay bắt mắt, bạn có ngay set đồ tự tin dạo phố mà không sợ dáng thô, vai to.

Đừng chọn những kiểu váy sơ mi oversize quá to dễ khiến bạn trở nên luộm thuộm và trông càng “đồ sộ” hơn. Một chiếc sơ mi vừa với cơ thể, đi cùng một đôi xăng đan cao gót hoặc giày thể thao sẽ cải thiện vóc dáng rất tốt.

Sơ mi dáng dài phù hợp với nhiều trường hợp, giúp trang phục vừa thời trang lại vừa gọn gàng, thanh lịch

Váy tối màu

Nguyên tắc vai to không nên chọn những chiếc áo quá sáng màu. Bạn nên chọn áo váy tối màu để trông phần vai nhỏ gọn hơn. Phần thân dưới của váy bạn có thể chọn màu sáng tạo cảm giác đối lập. Nhưng nếu chiều cao khiêm tốn thì tốt nhất vẫn nên chọn váy đơn sắc thì trông bạn sẽ cao hơn một chút.

Váy tối màu giúp bạn trông nhỏ gọn hơn

Người vai to vẫn có thể diện được những chiếc áo hai dây mảnh với điều kiện áo không quá bó sát vào cơ thể và phần chân váy phía dưới cũng phải có một độ phồng nhất định để không làm lộ ra thân hình tam giác ngược kém nữ tính. Ngoài những cách phối đồ trên, bạn có thể tự chọn cho mình những kiểu áo váy tùy thích, chỉ cần chúng vừa vặn và màu sắc không quá chói mắt là bạn có thể tự tin mặc xuống phố.