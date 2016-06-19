Mẹo biến đôi giày vải dơ bẩn thành trắng tinh chỉ sau 3 phút không hề tốn sức

Thời trang 19/06/2016 00:18

Với hỗn hợp tự chế này, bạn sẽ không còn e ngại những đôi giày vải lấm bẩn trong mùa mưa nữa.

Có những người có khả năng giữ đôi giày của họ sạch sẽ cả ngày ngay cả trong mùa mưa. Nhưng nếu bạn không phải là người cẩn thận được đến thế, hãy thử mẹo làm sạch giày sau đây, đôi giày lấm lem của bạn sẽ "lột xác" trắng tinh như mới mà không tốn nhiều công sức giặt vò hay chà như bình thường. 

Bạn sẽ cần:

- 1/2 chén giấm

- 1/4 cốc baking soda

- Một cái bát

- Bàn chải giặt đồ

Cách làm:

Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị hợp chất làm sạch. Trộn baking soda và dấm trong một cái bát thật đều. Hỗn hợp này không chỉ an toàn và hiệu quả, mà nó còn có tính kháng khuẩn và kháng nấm, giúp đôi giày của bạn vừa sạch vừa không hôi.

Làm ướt đôi giày vải trong khoảng 15 phút để bùn đất mềm ra, nhúng bàn chải vào hỗn hợp vừa làm, nhẹ nhành chà toàn bộ đôi giày từ trong ra ngoài. Bạn không cần chà quá mạnh vì hỗn hợp trên sẽ làm tốt việc tẩy rửa của nó. Với phần lót trong giày, bạn có thể lấy trực tiếp hỗn hợp rắc vào bên trong.

Sau khi chà, để yên đôi giảy trong 30 phút, sau đó xả giày dưới vòi nước chảy mạnh nhiều lần và phơi khô. Để giày khô nhanh và giữ form giày đẹp, khi phơi bạn hãy lấy giấy trắng vo viên và nhét vào trong giày. Sau khi phơi, bạn sẽ không còn nhận ra đôi giày cũ kỹ, dơ bẩn của mình ban đầu mà thay vào đó là đôi giày trắng tinh như mới.

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