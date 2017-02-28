Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ

Thời trang 28/02/2017 16:09

Đừng vội vứt chiếc áo thun cũ đi mà hãy biến nó thành một phụ kiện thời trang mới theo cách này.

Áo thun là trang phục phỗ biến của nhiều người. Thế nhưng sau một thời gian mặc, áo cũ đi, giải pháp duy nhất là vứt hoặc dùng làm giẻ lau nhà. Tuy nhiên chỉ với một chút biến tấu nhỏ, bạn sẽ có ngay những món phụ kiện thời trang độc đáo.

Nguyên liệu:

- Áo thun chất liệu co giãn, không xổ chỉ

- Kéo

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 1
B1: Trái áo thun ra sàn, vuốt thằng, sau đó dùng kéo cắt một đường ngang thân áo dưới nách.

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 2
B2: Cắt phần thân áo thun thành những đường ngang bề rộng 4 cm nhưng không cắt rời mà chừa lại khoảng vài cm ở một bên.

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 3
B3: Những đường cắt sẽ trông như thế này.

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 4
B4: Sau khi cắt, bạn dùng tay kéo giãn các đoạn vải vừ cắt hết cỡ, chúng ta sẽ có được một bó sợi vải như thế này

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 5
B5: Chúng ta có một sợi dây trang trí cổ áo gồm nhiều vòng dây vải kết nối với nhau

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 6
Nếu muốn chiếc khăn thêm xinh xắn, bạn có thể kết một bông hoa làm từ vải thun màu khác và đính vào một bên của khăn. Trong trường hợp này chúng ta chọn hoa màu trắng phối với xanh da trời.

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 7
Nếu không muốn cắt theo cách trên bạn có thể cắt vải thun thành những hình tròn đường kính 15 cm như hình vẽ

 

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 8
Cắt 4-5 vòng tròn như vậy rồi cắt tiếp theo hình xoắn ốc.

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 9
Cầm 2 đầu kéo dãn cho sợi vãi dài hết cỡ, rồi buộc lại với nhau, chúng ta sẽ có được chiếc vòng đeo cổ bằng vải đáng yêu

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 10
Dùng hoa trang trí tương tự như cách trên, nhưng đính ngay điểm thắt nút giữa các sợi vải

Lấy chiếc áo thun cũ cắt theo cách này, 4 triệu phụ nữ làm theo và thành công rực rỡ - Ảnh 11
Hoặc đính lệch một bên để phá cách hơn.

(Nguồn: DIY Craft)

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