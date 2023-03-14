'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê

Thời trang 14/03/2023 13:20

Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy vừa chứng minh phong độ sắc đẹp khi để mặt mộc hoàn toàn, hóa nàng lính cứu hộ khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Tiểu Vy ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Trong loạt ảnh mới, người đẹp một lần nữa khẳng định danh hiệu "Mỹ nhân của năm". Mới đây, Hoa hậu Tiểu Vy còn chứng minh phong độ sắc đẹp khi để mặt mộc hoàn toàn đi chơi công viên nước.

Theo đó, người đẹp đã hóa nhân viên cứu hộ đồ bơi kèm theo dòng trạng thái dí dỏm: “Ước mơ làm nhân viên cứu hộ mà mẹ bắt làm Hoa hậu". Nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước sắc vóc của nàng hậu. Với bộ đồ thể thao màu đen, lấp ló đường cong ấn tượng cùng đôi chân thon dài nuột nà, cô nàng được khen ngợi nàng cứu hộ xinh đẹp nhất mà họ từng thấy.

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 1

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 2
Hoa hậu Tiểu Vy chứng minh phong độ sắc đẹp khi để mặt mộc hoàn toàn đi chơi công viên nước - Ảnh: Internet

Tiểu Vy được cho là 'Hoa hậu của các hoa hậu'. Vẻ đẹp mộc mạc khi không son phấn của cô nàng khiến mọi cô gái phải ao ước. Hoa hậu Việt Nam 2018 có khuôn mặt tỉ lệ vàng với đôi mắt to, sống mũi cao và chiếc miệng duyên dáng. Trong những bức ảnh đời thường, Tiểu Vy vẫn rất xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 3
Vẻ đẹp mộc mạc khi không son phấn của cô nàng khiến mọi cô gái phải ao ước - Ảnh: Internet

Không chỉ có nhan sắc ‘ngàn năm có một’ Hoa hậu Tiểu Vy còn sở hữu thân hình săn chắc, nóng bỏng. Với phong cách phóng khoáng, sexy trong nhiều bộ ảnh, Tiểu Vy được đánh giá là một trong những hoa hậu gợi cảm nhất showbiz.

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 4
Hoa hậu Tiểu Vy còn sở hữu thân hình săn chắc, nóng bỏng - Ảnh: Internet

Được biết, Hoa hậu Tiểu Vy sở hữu chỉ số cơ thể khá lý tưởng, cao 1m74, cân nặng 55kg. Cô đang cố gắng tập luyện để duy trì chỉ số và có một cơ thể săn chắc. Nàng hậu tiết lộ, lịch tập không cố định nhưng cô thường sắp xếp khoảng 3-4 buổi trong tuần. Mỗi buổi tập khoảng 2 tiếng để duy trì vóc dáng dù là khi ở nhà hay đi công tác... Những bài tập tác động trực tiếp đến những nhóm cơ luôn giúp cô có được một thân hình hoàn hảo và săn chắc. Tiểu Vy cũng thích tập yoga, bơi lội và những bộ môn vận động ngoài trời đòi hỏi nhiều năng lượng.

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 5
Cô chú trọng ăn uống lành mạnh nhằm giúp cơ thể khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 chú trọng ăn uống lành mạnh nhằm giúp cơ thể khỏe đẹp từ bên trong. Cụ thể cô nàng cũng hạn chế dùng những món giàu chất béo, thay vào đó ăn nhiều rau xanh và trái cây mỗi ngày.

'Hoa hậu của các hoa hậu' hóa nàng lính cứu hộ, mặt mộc hoàn toàn vẫn khiến dân tình u mê - Ảnh 6
Tiểu Vy được đóng vai chính trong web-drama của Trường Giang - Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, Tiểu Vy không chỉ dừng lại việc duy trì danh hiệu Hoa hậu mà cô còn "lấn sân" sang lĩnh vực diễn xuất trong một số MV hoặc web-drama. Với nhan sắc ngày càng chín muồi và sự trau dồi về khả năng diễn xuất, Hoa hậu Tiểu Vy hứa hẹn sẽ có nhiều vai diễn đặc sắc trong thời gian tới. 

 

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Từ khóa:   Hoa hậu Tiểu Vy mặt mộc Làn da mịn màng và thân hình bốc lửa

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