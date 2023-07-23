Đặt lên 'bàn cân' gu thời trang của Phương Oanh và vợ cũ Shark Bình, liệu kết quả sẽ ra sao?

Phương Oanh có gu thời trang táo bạo và quyến rũ nhưng kém cạnh nữ diễn viên, vợ cũ của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng có style "ngầu đét".

Từ khi "về chung nhà" với Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình), mọi động thái của nữ diễn viên phim Quỳnh Búp Bê luôn được dân mạng chú ý. Đặc biệt, phong cách thời trang của Phương Oanh và bà Đào Lan Hương cũng khiến công chúng quan tâm. Nếu nữ diễn viên liên tục lựa chọn cho mình những bộ váy ngắn, bikini hai mảnh hay những trang phục có đường cắt xẻ để lộ thân hình nuột nà, khoe khéo đôi chân dài thẳng tắp thì vợ cũ Shark Bình cũng không hề kém cạnh. Diễn viên gốc Hà Nam hay ưu tiên những trang phục khoe trọn đường cong cơ thể Không khó nhận thấy từ sau khi công khai chuyện tình cảm với Shark Bình, gu thời trang của Phương Oanh trở nên kín đáo hơn - ngay cả khi đi biển. Phương Oanh có thú chơi hàng hiệu nhiều năm qua. Đồ hiệu được dùng làm điểm nhấn cho cả set đồ.

Cô từng gây xôn xao khi tung loạt ảnh tạo dáng nóng bỏng, đặc biệt khoe "vòng eo con kiến" trên du thuyền. Khác những items kín đáo, chừng mực để đi làm, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình cũng “bung lụa” với phong cách thời trang phóng khoáng và năng động ở ngoài đời hay đi biển. Doanh nhân Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình trong đời thường thường “bung lụa” với phong cách thời trang phóng khoáng và năng động ở ngoài đời hay đi biển. Trong những lần đi biển, nữ doanh nhân này hiếm hoi diện bikini, cô diện hàng loạt item trendy nữ tính. Khi tham dự các sự kiện lớn, Phương Oanh ưa chuộng những bộ cánh có thiết kế xẻ tà khoe đôi chân nuột nà. Cô liên tục "đốt mắt" người xem. Đây cũng được xem là "bí kíp" để mỹ nhân sinh năm 1989 thu hút sự chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Phương Oanh khoe triệt để đôi chân dài trong chiếc váy hồng tôn dáng. Phương Oanh thường diện những bộ váy ôm sát body. Với nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang ổn định, mỹ nhân gốc Hà Nam ngày càng lên hương. Tuy nhiên người đẹp cũng có thời điểm bị chê bai thảm họa, biến đồ hiệu thành đồ chợ. Có thời điểm, bị nhận xét ăn mặc quê mùa, lỗi mốt, Phương Oanh thường xuyên có màn đáp trả thẳng thắn. Tuy nhiên nếu như trước đây toàn "nói tay đôi" gay gắt với antifan. “Với chị thời trang không có quy chuẩn nào cả vì nó được mặc trên người mình, mình thích mặc gì thì mặc thôi, tùy nơi mình xuất hiện, miễn không rách là được. Chứ tính chị hâm lắm, lúc nào thích mặc đẹp thì phải lồng lộn hết cả lên, nhưng lúc không thích thì mặc như mấy thím già, chị còn hay thích mặc đồ của mẹ ấy", Phương Oanh đáp trả khi bị chê ăn mặc kém sang. Nữ doanh nhân "thả dáng" đầm maxi. Có thể thấy từ sự nghiệp cho đến ngoại hình hay phong cách thời trang, Đào Lan Hương - vợ cũ Shark Bình chưa từng “lép vế” so với Phương Oanh Đào Lan Hương hiếm hoi khoác lên bộ bikini khi đi biển, còn bình thường, cô hay diện "item" trendy như đầm suông, maxi bay bổng nhẹ nhàng. Vợ cũ Shark Bình cũng rất am hiểu về thời trang khi biết cách phối đồ tinh tế từ các nhãn hàng đình đám như Gucci, Chanel... nên tổng thể gu ăn mặc của cô khá sang chảnh và thu hút. Hay lựa chọn áo sơ mi oversized, quần ống suông,... cùng với hàng loạt đồ hiệu đến từ các nhãn hàng đình đám là Gucci, Chanel, Salvatore Ferragamo,... Biết cách phối đồ tinh tế nên Đào Lan Hương luôn có tổng thể sang chảnh và thu hút. Phương Oanh và Shark Bình công khai hẹn hò vào tháng 8/2022. Cả hai khẳng định đến với nhau khi độc thân và không quan tâm chuyện quá khứ. Hậu xác nhận tình cảm, Phương Oanh và Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi doanh nhân Đào Lan Hương tiết lộ bản thân vẫn là vợ hợp pháp của Shark Bình. Hiện tại, cặp đôi đã chính thức kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Giấy đăng kí kết hôn giữa họ được trao tại Hà Nam, quê hương của Phương Oanh.

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