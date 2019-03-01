Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc

Chỉ cần thêm một chiếc kẹp trên mái tóc, phụ nữ sẽ trở nên điệu đà và trẻ trung hơn tức thì.
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Kẹp tóc, món phụ kiện điệu đà, nữ tính thời "ông bà anh" đang trở thành một xu hướng thời trang cực kỳ hot hiện nay.
Nếu theo dõi mạng xã hội liên tục trong thời gian gần đây, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy xu hướng sử dụng kẹp tóc bản to, kẹp có kiểu dáng con vật, kẹp tăm màu sắc... đang nên thông dụng hơn rất nhiều.
Trên thực tế, không chỉ mang đến sự nhí nhảnh và đáng yêu, món phụ kiện này còn giúp phụ nữ trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.
Nếu 2017 và 2018 là thời điểm lên ngôi của băng đô thì trong năm 2019 này, kẹp tóc chính là món phụ kiện được yêu thích nhất.
Với thiết kế đa dạng phong cách như nhí nhảnh, đáng yêu, sang trọng, cá tính cùng nhiều kích cỡ khác nhau, phái đẹp có thể thoải mái lựa chọn kẹp tóc để sử dụng mỗi ngày mà không lo nhàm chán.
Ngoài bắt kịp xu hướng, phái đẹp cũng nên sử dụng kẹp tóc thường xuyên nhằm "ăn gian" vài tuổi để trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn.
Cực kỳ đơn giản chỉ là thêm một chiếc kẹp trên mái tóc, bạn sẽ trở nên nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ trung hơn đến cả chục tuổi tức thì. Vừa trẻ trung vừa hợp xu hướng, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa mua ngay vài chiếc kẹp tóc về nhà?