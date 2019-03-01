Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc

Thời trang 01/03/2019 16:17

Chỉ cần thêm một chiếc kẹp trên mái tóc, phụ nữ sẽ trở nên điệu đà và trẻ trung hơn tức thì.

Kẹp tóc, món phụ kiện điệu đà, nữ tính thời "ông bà anh" đang trở thành một xu hướng thời trang cực kỳ hot hiện nay.

Nếu theo dõi mạng xã hội liên tục trong thời gian gần đây, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy xu hướng sử dụng kẹp tóc bản to, kẹp có kiểu dáng con vật, kẹp tăm màu sắc... đang nên thông dụng hơn rất nhiều.

Trên thực tế, không chỉ mang đến sự nhí nhảnh và đáng yêu, món phụ kiện này còn giúp phụ nữ trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. 

Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 1
Những chiếc kẹp tóc ngọc trai đang là phụ kiện tóc được phụ nữ săn lùng nhiều nhất hiện nay - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 2
Mái tóc dài bồng bềnh trở nên thu hút hơn nhờ 2 chiếc kẹp ngọc trai - Ảnh: Internet

Nếu 2017 và 2018 là thời điểm lên ngôi của băng đô thì trong năm 2019 này, kẹp tóc chính là món phụ kiện được yêu thích nhất.

Với thiết kế đa dạng phong cách như nhí nhảnh, đáng yêu, sang trọng, cá tính cùng nhiều kích cỡ khác nhau, phái đẹp có thể thoải mái lựa chọn kẹp tóc để sử dụng mỗi ngày mà không lo nhàm chán.

Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 3
Kết hợp nhiều chiếc kẹp tăm là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành của năm 2000 - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 4
Và kiểu sử dụng kẹp tóc phá cách, nhí nhảnh này sẽ cực kỳ hot trong năm nay - Ảnh: Internet

Ngoài bắt kịp xu hướng, phái đẹp cũng nên sử dụng kẹp tóc thường xuyên nhằm "ăn gian" vài tuổi để trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn. 

Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 5
Trương Quỳnh Anh trẻ trung như cô gái 20 dù đã có con trai và sắp chạm ngưỡng 30 - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 6
Nữ ca sĩ trở nên trẻ trung hơn rất nhiều nhờ áp dụng cách kết hợp nhiều chiếc kẹp tăm nhí nhảnh - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 7
Chiếc kẹp tóc màu vàng sặc sỡ giúp Angela Phương Trinh trông cực kỳ tươi tắn - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 8
Kiểu tóc tết hai bên trẻ trung cùng chiếc kẹp màu xanh giúp Phương Trinh trông đáng yêu như nữ sinh cấp 2 - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 9
Bạn có thể áp dụng cách kẹp hết phần tóc mái này để cưa sừng làm nghé thành công như Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 10
Dù sở hữu mái tóc ngắn, bạn vẫn có thể sử dụng những chiếc kẹp để trông trẻ trung và xinh xắn hơn - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 11
Khéo léo tạo kiểu, bạn hoàn toàn có thể dùng kẹp tóc để dự các bữa tiệc sang trọng tương tự như Hương Giang - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 12
Nếu đi du lịch biển, hãy chọn ngay kiểu kẹp đính hoa sứ trắng này - Ảnh: Internet
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 13
Những chiếc kẹp hình bướm trông cực kỳ ngộ nghĩnh và thu hút - Ảnh: Interent
Chỉ mất 1 phút để làm điều này cho mái tóc, bạn sẽ trẻ ra đến 10 tuổi trong tích tắc - Ảnh 14
Kẹp hình trái tim cũng là lựa chọn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet

Cực kỳ đơn giản chỉ là thêm một chiếc kẹp trên mái tóc, bạn sẽ trở nên nhí nhảnh, đáng yêu và trẻ trung hơn đến cả chục tuổi tức thì. Vừa trẻ trung vừa hợp xu hướng, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa mua ngay vài chiếc kẹp tóc về nhà?

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Từ khóa:   kiểu tóc trẻ trung

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