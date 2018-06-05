Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to

Với hình thể mũm mĩm, tròn trịa, nhiều cô nàng trở nên tự ti và thiếu can đảm mỗi khi diện quần áo đẹp. Đừng vội lo lắng và sống khép mình, bạn có thể học các cách phối đồ thông minh giúp che khuyết điểm phần bụng và đùi dưới đây.

Để khắc phục triệt để những khuyết điểm như đùi to, bụng ngấn mỡ, bạn nên chú ý những nguyên tắc sau đây. Diện quần ống suông Chẳng gì hoàn hảo hơn chiếc quần ống suông trong việc che khuyết điểm vòng eo ngấn mỡ và đùi to.

Với thiết kế này, ngoài việc giấu đi ngoại hình quá khổ, bạn gái còn sở hữu được gu thời trang vô cùng hiện đại. Với cô nàng mập mạp yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn, set đồ phối quần ống suông viền cùng áo sơ mi cực phù hợp - Ảnh: Internet Set đồ phối quần ống suông và áo phông form rộng không chỉ giúp che khuyết điểm hình thể mà còn mang đến vẻ đẹp cực trẻ trung, tươi tắn - Ảnh: Internet Cô nàng tròn trịa nên phối quần tây ống suông với áo form rộng hở vai nhẹ nhàng - Ảnh: Internet Quần ống suông che lấp đi đôi chân không thon gọn - Ảnh: Internet Váy/áo có thiết kế eo rõ ràng Vì cơ thể tròn trịa khiến các đường cong không được rõ ràng, do đó, một chiếc váy, áo có thiết kế thắt eo sẽ giúp định hình được rõ từng vòng. Điều này làm cơ thể của cô nàng mập mạp trông thon gọn hơn hẳn.

Thiết kế váy tà chéo, thắt nơ tạo điểm nhấn ở eo giúp hình thể của cô nàng tròn trịa cân đối hơn - Ảnh: Internet Việc xác định phần eo rõ ràng giúp tạo cảm giác cơ thể thon gọn hơn hẳn - Ảnh: Internet Thiết kế áo có phần eo rõ ràng giúp vòng 2 của cô nàng mũm mĩm trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet Chân váy xòe dài qua gối Thiết kế chân váy dài, xòe là lựa chọn hoàn hảo nhất giúp cô nàng che giấu đi khuyết điểm về đùi to và vòng eo ngấn mỡ. Với mẫu chân váy này, nàng mũm mĩm có thể phối với nhiều phong cách khác nhau và tự tin tỏa sáng. Một chiếc áo thun rộng rãi diện cùng chân váy dài qua gối cũng giúp che khuyết điểm cơ thể mập mạp hoàn hảo - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu hình thể tròn trịa có thể mặc chân váy dài cùng với áo sơ mi form rộng - Ảnh: Internet Chân váy dài che giấu đi hoàn toàn đôi chân không thon gọn - Ảnh: Internet Thu hút ánh nhìn vào chiếc áo Nếu sở hữu hình thể không thon gọn với hai đùi to và bụng ngấn mỡ, hãy kéo sự chú ý lên phần trên của cơ thể bằng cách diện chiếc áo hở vai, trễ vai hoặc cổ xẻ sâu. Điều này giúp người khác bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ quyến rũ mà quên đi khuyết điểm về ngoại hình của bạn. Quý cô sở hữu hình thể mũm mĩm có thể diện áo hở vai cùng quần tây ngắn trên gối - Ảnh: Internet Sẽ không thể hoàn hảo hơn với set đồ phối quần tây ống suông và áo hở vai - Ảnh: Internet Mẹo phối quần áo này cũng rất phù hợp với cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet Chiếc áo hở vai sẽ đánh bay sự chú ý về nhược điểm của phần dưới cơ thể - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ cùng một số nguyên tắc mix-match trên, bạn gái sở hữu cơ thể trịa trịa, mập mạp sẽ trông thon gọn, cân đối trông thấy.

Đừng xem thường chiếc áo phông trắng, nhìn sao Việt phối nó đẳng cấp mà xem! Thường thì những gì đơn giản đều bị cho là tầm thường, chiếc áo phông trắng cũng vậy. Tuy nhiên, đẹp hay không, ấn tượng hay không còn phải phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng nó.

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