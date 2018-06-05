Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to

Với hình thể mũm mĩm, tròn trịa, nhiều cô nàng trở nên tự ti và thiếu can đảm mỗi khi diện quần áo đẹp. Đừng vội lo lắng và sống khép mình, bạn có thể học các cách phối đồ thông minh giúp che khuyết điểm phần bụng và đùi dưới đây.
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Để khắc phục triệt để những khuyết điểm như đùi to, bụng ngấn mỡ, bạn nên chú ý những nguyên tắc sau đây.
Diện quần ống suông
Chẳng gì hoàn hảo hơn chiếc quần ống suông trong việc che khuyết điểm vòng eo ngấn mỡ và đùi to.
Với thiết kế này, ngoài việc giấu đi ngoại hình quá khổ, bạn gái còn sở hữu được gu thời trang vô cùng hiện đại.
Váy/áo có thiết kế eo rõ ràng
Vì cơ thể tròn trịa khiến các đường cong không được rõ ràng, do đó, một chiếc váy, áo có thiết kế thắt eo sẽ giúp định hình được rõ từng vòng. Điều này làm cơ thể của cô nàng mập mạp trông thon gọn hơn hẳn.
Chân váy xòe dài qua gối
Thiết kế chân váy dài, xòe là lựa chọn hoàn hảo nhất giúp cô nàng che giấu đi khuyết điểm về đùi to và vòng eo ngấn mỡ. Với mẫu chân váy này, nàng mũm mĩm có thể phối với nhiều phong cách khác nhau và tự tin tỏa sáng.
Thu hút ánh nhìn vào chiếc áo
Nếu sở hữu hình thể không thon gọn với hai đùi to và bụng ngấn mỡ, hãy kéo sự chú ý lên phần trên của cơ thể bằng cách diện chiếc áo hở vai, trễ vai hoặc cổ xẻ sâu. Điều này giúp người khác bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ quyến rũ mà quên đi khuyết điểm về ngoại hình của bạn.
Với những cách phối đồ cùng một số nguyên tắc mix-match trên, bạn gái sở hữu cơ thể trịa trịa, mập mạp sẽ trông thon gọn, cân đối trông thấy.