Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to

Thời trang 05/06/2018 16:51

Với hình thể mũm mĩm, tròn trịa, nhiều cô nàng trở nên tự ti và thiếu can đảm mỗi khi diện quần áo đẹp. Đừng vội lo lắng và sống khép mình, bạn có thể học các cách phối đồ thông minh giúp che khuyết điểm phần bụng và đùi dưới đây.

Để khắc phục triệt để những khuyết điểm như đùi to, bụng ngấn mỡ, bạn nên chú ý những nguyên tắc sau đây. 

Diện quần ống suông

Chẳng gì hoàn hảo hơn chiếc quần ống suông trong việc che khuyết điểm vòng eo ngấn mỡ và đùi to.

Với thiết kế này, ngoài việc giấu đi ngoại hình quá khổ, bạn gái còn sở hữu được gu thời trang vô cùng hiện đại.

Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 1
Với cô nàng mập mạp yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn, set đồ phối quần ống suông viền cùng áo sơ mi cực phù hợp - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 2
Set đồ phối quần ống suông và áo phông form rộng không chỉ giúp che khuyết điểm hình thể mà còn mang đến vẻ đẹp cực trẻ trung, tươi tắn - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 3
Cô nàng tròn trịa nên phối quần tây ống suông với áo form rộng hở vai nhẹ nhàng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 4
Quần ống suông che lấp đi đôi chân không thon gọn - Ảnh: Internet

Váy/áo có thiết kế eo rõ ràng

Vì cơ thể tròn trịa khiến các đường cong không được rõ ràng, do đó, một chiếc váy, áo có thiết kế thắt eo sẽ giúp định hình được rõ từng vòng. Điều này làm cơ thể của cô nàng mập mạp trông thon gọn hơn hẳn.

Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 5
Thiết kế váy tà chéo, thắt nơ tạo điểm nhấn ở eo giúp hình thể của cô nàng tròn trịa cân đối hơn - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 6
Việc xác định phần eo rõ ràng giúp tạo cảm giác cơ thể thon gọn hơn hẳn - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 7
Thiết kế áo có phần eo rõ ràng giúp vòng 2 của cô nàng mũm mĩm trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet

Chân váy xòe dài qua gối

Thiết kế chân váy dài, xòe là lựa chọn hoàn hảo nhất giúp cô nàng che giấu đi khuyết điểm về đùi to và vòng eo ngấn mỡ. Với mẫu chân váy này, nàng mũm mĩm có thể phối với nhiều phong cách khác nhau và tự tin tỏa sáng. 

Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 8
Một chiếc áo thun rộng rãi diện cùng chân váy dài qua gối cũng giúp che khuyết điểm cơ thể mập mạp hoàn hảo - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 9
Cô nàng sở hữu hình thể tròn trịa có thể mặc chân váy dài cùng với áo sơ mi form rộng - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 10
Chân váy dài che giấu đi hoàn toàn đôi chân không thon gọn - Ảnh: Internet

Thu hút ánh nhìn vào chiếc áo

Nếu sở hữu hình thể không thon gọn với hai đùi to và bụng ngấn mỡ, hãy kéo sự chú ý lên phần trên của cơ thể bằng cách diện chiếc áo hở vai, trễ vai hoặc cổ xẻ sâu. Điều này giúp người khác bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ quyến rũ mà quên đi khuyết điểm về ngoại hình của bạn.

Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 11
Quý cô sở hữu hình thể mũm mĩm có thể diện áo hở vai cùng quần tây ngắn trên gối - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 12
Sẽ không thể hoàn hảo hơn với set đồ phối quần tây ống suông và áo hở vai - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 13
Mẹo phối quần áo này cũng rất phù hợp với cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet
Cách phối đồ che khuyết điểm cho cô nàng béo bụng, đùi to - Ảnh 14
Chiếc áo hở vai sẽ đánh bay sự chú ý về nhược điểm của phần dưới cơ thể - Ảnh: Internet

Với những cách phối đồ cùng một số nguyên tắc mix-match trên, bạn gái sở hữu cơ thể trịa trịa, mập mạp sẽ trông thon gọn, cân đối trông thấy.

Đừng xem thường chiếc áo phông trắng, nhìn sao Việt phối nó đẳng cấp mà xem!

Đừng xem thường chiếc áo phông trắng, nhìn sao Việt phối nó đẳng cấp mà xem!

Thường thì những gì đơn giản đều bị cho là tầm thường, chiếc áo phông trắng cũng vậy. Tuy nhiên, đẹp hay không, ấn tượng hay không còn phải phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng nó.

Xem thêm
Từ khóa:   cách phối đồ cho người mập phối đồ che bụng ngấn mỡ cách phối đồ che đùi to

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 10 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt