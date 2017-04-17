7 xu hướng thời trang thống trị mùa hè 2017, là phụ nữ nhất định phải biết

Thời trang 17/04/2017 15:19

Những xu hướng thời trang lên ngôi vào mùa hè 2017 vừa được giới chuyên môn đưa ra sẽ giúp bạn tỏa sáng và hấp dẫn hơn.

Các nhà thiết kế sẽ thực hiện những kiểu dáng trang phục có tính năng phù hợp với mỗi mùa. Và chi tiết in hoa, chân váy bút chì sẻ cao, chi tiết sequins,... chính là những kiểu dáng trang phục hot nhất hè 2017. 

Chi tiết in hoa

Những bản in hoa là một cách tuyệt vời để diễn tả sức sống và không khí của mùa hè. Chi tiết in hoa trên những chiếc váy có chất liệu thoáng mát, trên một bộ vest hoặc có thể là in trên nội y đều tạo nên sự lãng mạn, hoàn hảo và vô cùng ấn tượng.

7 xu hướng <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/thoi-trang-52'>thời trang</a> thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Họa tiết in hoa chính là xu hướng thời trang có tính ứng dụng nhất trong mùa hè 2017. Ảnh: Internet

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Ảnh: Internet

Chân váy bút chì xẻ cao

Chiếc váy bút chì xẻ cao mang vẻ đẹp quyến rũ, cá tính và năng động. Ngoài ra, còn có một chút phá cách và táo bạo.

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Để bắt kịp xu hướng thời trang hè 2017 hãy sắm ngay cho mình một chiếc váy bút chì xẻ cao thế này. Ảnh: Internet

Trang phục màu vàng

Màu vàng là màu sắc phù hợp nhất vào mùa hè, nó mang một sức sống tươi trẻ, năng động và tạo cảm hứng cho người đối diện. 

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Xu hướng thời trang hè 2017 không thể thiếu trang phục màu vàng. Ảnh: Internet

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Ảnh: Internet

Chi tiết bất đối xứng

Bất đối xứng là một trong những phong cách thời trang táo bạo nhất. Đây là một trong những biểu tượng của sự tự do, phá cách và tùy hứng. Bạn sẽ trở thành một cô nàng cực kỳ phóng khoáng và cá tính với xu hướng thời trang này.

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Chi tiết bất đối xứng là xu hướng thời trang được giới trẻ yêu thích vì vẻ phóng khoáng, phá cách. Ảnh: Internet

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Ảnh: Internet

Tay áo cách điệu

Một trong những xu hướng được ủng hộ “rầm rộ” nhất hè này đó là tay áo cách điệu. Một chiếc tay áo cách điệu, rộng hơn bình thường một tí sẽ khiến bạn trở nên nữ tính và dịu dàng hơn bội phần. 

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Không chỉ riêng hè này, tay áo cách điệu là xu hướng thời trang chủ đề của năm 2017. Ảnh: Internet

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Ảnh: Internet

Họa tiết lấp lánh

Trang phục với họa tiết lấp lánh đang dần quay trở lại sau khi tạo nên một làn sóng vào thập niên 80. Họa tiết lấp lánh khi kết hợp với váy/ áo đơn sắc, áo len mỏng hoặc áo hoddie sẽ tạo thành một tổng thể hoàn hảo.

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Họa tiết lấp lánh là xu hướng thời trang của những thập niên 70, 80. Ảnh: Internet

Áo xẻ ngực

Kiểu áo này sẽ giúp bạn khoe khéo làn da trắng mềm mại và sự quyến rũ của vòng 1. Hơn nữa, kiểu dáng áo xẻ ngực sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao. 

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Ảnh: Internet

7 xu hướng thời trang thống trị hè 2017, phụ nữ nhất định phải biết
Cập nhật thật nhanh xu hướng thời trang này để trở thành cô nàng quyến rũ và gợi cảm. Ảnh: Internet

(Brightside)

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