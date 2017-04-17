7 xu hướng thời trang thống trị mùa hè 2017, là phụ nữ nhất định phải biết

Các nhà thiết kế sẽ thực hiện những kiểu dáng trang phục có tính năng phù hợp với mỗi mùa. Và chi tiết in hoa, chân váy bút chì sẻ cao, chi tiết sequins,... chính là những kiểu dáng trang phục hot nhất hè 2017.

Những bản in hoa là một cách tuyệt vời để diễn tả sức sống và không khí của mùa hè. Chi tiết in hoa trên những chiếc váy có chất liệu thoáng mát, trên một bộ vest hoặc có thể là in trên nội y đều tạo nên sự lãng mạn, hoàn hảo và vô cùng ấn tượng.

Chân váy bút chì xẻ cao

Chiếc váy bút chì xẻ cao mang vẻ đẹp quyến rũ, cá tính và năng động. Ngoài ra, còn có một chút phá cách và táo bạo.

Trang phục màu vàng

Màu vàng là màu sắc phù hợp nhất vào mùa hè, nó mang một sức sống tươi trẻ, năng động và tạo cảm hứng cho người đối diện.

Chi tiết bất đối xứng

Bất đối xứng là một trong những phong cách thời trang táo bạo nhất. Đây là một trong những biểu tượng của sự tự do, phá cách và tùy hứng. Bạn sẽ trở thành một cô nàng cực kỳ phóng khoáng và cá tính với xu hướng thời trang này.

Tay áo cách điệu

Một trong những xu hướng được ủng hộ “rầm rộ” nhất hè này đó là tay áo cách điệu. Một chiếc tay áo cách điệu, rộng hơn bình thường một tí sẽ khiến bạn trở nên nữ tính và dịu dàng hơn bội phần.

Họa tiết lấp lánh

Trang phục với họa tiết lấp lánh đang dần quay trở lại sau khi tạo nên một làn sóng vào thập niên 80. Họa tiết lấp lánh khi kết hợp với váy/ áo đơn sắc, áo len mỏng hoặc áo hoddie sẽ tạo thành một tổng thể hoàn hảo.

Áo xẻ ngực

Kiểu áo này sẽ giúp bạn khoe khéo làn da trắng mềm mại và sự quyến rũ của vòng 1. Hơn nữa, kiểu dáng áo xẻ ngực sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và mát mẻ hơn trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

(Brightside)