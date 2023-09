7 xu hướng thời trang thống trị mùa hè 2017, là phụ nữ nhất định phải biết

Chi tiết in hoa

Các nhà thiết kế sẽ thực hiện những kiểu dáng trang phục có tính năng phù hợp với mỗi mùa. Và chi tiết in hoa, chân váy bút chì sẻ cao, chi tiết sequins,... chính là những kiểu dáng trang phục hot nhất hè 2017.

Những bản in hoa là một cách tuyệt vời để diễn tả sức sống và không khí của mùa hè. Chi tiết in hoa trên những chiếc váy có chất liệu thoáng mát, trên một bộ vest hoặc có thể là in trên nội y đều tạo nên sự lãng mạn, hoàn hảo và vô cùng ấn tượng.