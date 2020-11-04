5 kiểu tóc ‘hô biến’ mặt O-line nhỏ gọn như ‘tiêm botox’, hội chị em phải triển ngay để nâng tầm nhan sắc

Thời trang 04/11/2020 18:09

Chỉ cần thay đổi kiểu tóc hợp với dáng mặt, những cô nàng má bánh bao sẽ nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn mà chẳng cần tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Không chỉ giúp nâng tầm phong cách, lựa chọn kiểu tóc hợp với dáng mặt còn giúp che đi khuyết điểm má bánh bao cho những cô nàng mặt tròn. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn giúp gương mặt trở nên thon gọn hơn mà bạn có thể thử:

Tóc lob uốn sóng

Đây là kiểu tóc không bao giờ lỗi mốt mà hội chị em nên thử diện trong mùa thu đông này. Những lọn tóc gợn sóng sẽ giúp tạo cảm giác mặt nhỏ gọn hơn mà chẳng cần filler can thiệp.

Tóc lob uốn sóng không chỉ giúp “hô biến” gương mặt thon gọn hơn mà còn giúp bạn trông trẻ trung, sành điệu như các hot girl xứ Hàn.

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Tóc uốn sóng chưa bao giờ khiến hội chị em thất vọng – Ảnh: Internet

Tóc uốn cúp

Những cô nàng mặt tròn hãy thử kiểu tóc uốn cúp xinh xắn, trẻ trung này. Ngoài ra, nếu kết hợp tóc uốn cúp với mái rẽ ngôi 8:2 sẽ giúp các đường nét trên gương mặt trông nhẹ nhàng, hài hòa hơn. Đây cũng là kiểu tóc giúp hội chị em “hack tuổi” đáng kể.

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Kiểu tóc uốn cúp cực đáng yêu, trẻ trung - Ảnh Internet

Tóc uốn lọn nhỏ

Kiểu tóc uốn lọn nhỏ được rất nhiều cô gái xứ Hàn yêu thích nhờ hiệu quả làm phồng tóc tự nhiên, đồng thời giúp khuôn mặt trông trẻ và nhỏ đi ít nhiều. Với tóc uốn lọn nhỏ, bạn chẳng lo kén mặt mà ngược lại còn giúp nâng tầm nhan sắc đáng kể.

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Nếu không muốn bị dừ, hãy thử đổi màu tóc nhé - Ảnh: Internet

Tóc cắt ngang cằm

Với kiểu tóc này, bạn có thể uốn hoặc duỗi thẳng tùy theo sở thích nhưng mái tóc phải có độ dài ngang cằm. Tóc ngắn ngang cằm sẽ giúp tạo hiệu ứng V-line, che khuyết điểm cằm vuông, má bánh bao…

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Kết hợp với màu nhuộm và tóc mái, bạn sẽ thấy visual lên hương nhanh chóng – Ảnh: Internet

Tóc uốn đuôi vểnh

Nếu bạn là một cô nàng yêu thích phong cách cổ điển, sang trọng thì không thể bỏ lỡ kiểu tóc đuôi vểnh mang đậm hơi hướng retro. Kiểu tóc này được các chuyên gia tạo mẫu tóc đánh giá cao vì có khả năng tạo hiệu ứng khiến gương mặt trông nhỏ gọn.

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Kiểu tóc này giúp các cô nàng trở nên sắc sảo, quyến rũ bội phần – Ảnh: Internet

Đặc biệt, phần tóc hướng ra ngoài giúp các đường nét thô cứng trở nên mềm mại, hài hòa hơn.

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