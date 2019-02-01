5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết

Thời trang 01/02/2019 09:18

Áp dụng 5 bí quyết phối đồ sau đây, bạn sẽ sở hữu phong cách ăn mặc cực kỳ thời trang, hiện đại và sang trọng trong dịp Tết này.

Tết đến là dịp để người người, nhà nhà diện quần áo đẹp, rạng ngời đón xuân. Để bản thân trở nên nổi bật, rạng ngời giữa đám đông, phụ nữ nên áp dụng 5 bí quyết thời trang sau đây. Không những thế, các mẹo đơn giản này còn giúp bạn trở nên sang trọng, cá tính hơn rất nhiều.

Bí kíp phối đồ sang trọng, thời thượng

Chăm chỉ diện đồ màu sắc trung tính

Dù đơn giản nhưng các kiểu trang phục có màu sắc trung tính lại mang đến vẻ đẹp rất thời thượng, sang trọng và có nét cổ điển riêng biệt. Trắng kem, kem sữa, be, nâu... là những màu sắc đáng để bạn diện trong dịp Tết này.

Ngoài vẻ ngoài sang trọng, màu sắc trung tính có ưu điểm tôn tông màu da cực kỳ hữu hiệu. 

5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 1
Chiếc áo blazer màu be phối khéo léo với áo thun trắng, quần jean xanh đậm cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 2
Nếu sống ở nơi có khí hậu se lạnh, chiếc đầm suông len màu kem sữa này cực kỳ phù hợp để diện trong dịp Tết - Ảnh: 

Trang phục màu pastel ngọt ngào mà sang chảnh

Nếu ưa chuộng phong cách nữ tính nhưng vẫn sang trọng mà không quá diêm dúa, những kiểu trang phục có màu pastel chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Màu sắc này mang đến sự nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng toát lên sự sang chảnh cực kỳ đặc biệt.

5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 3
Bộ suit hồng pastel cực kỳ thanh lịch, thời thượng nhưng không mất đi vẻ nữ tính - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 4
Nhẹ nhàng, nữ tính và sang trọng với váy bèo nhún màu xanh pastel sẽ giúp bạn nổi bật trong dịp Tết này - Ảnh: Internet

Chọn chất liệu vải thông minh

Không nhất thiết phải chọn kiểu dáng cầu kì, thiết kế xa hoa, chỉ cần chọn đúng chất liệu vải, món đồ sẽ sang trọng và thời thượng khi diện lên người. Bạn có thể tham khảo các loại vải như lụa, dạ, vải tweed, len... để chọn đồ trong dịp Tết này. 

Một câu "thần chú" trong thời trang mà bạn nên thuộc lòng chính là "đơn giản tạo nên sự sang trọng". Do đó, đừng diện đồ quá cầu kì, điều này sẽ lòe loẹt và diêm dúa.

5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 5
Chiếc váy lụa màu vàng ánh kim cực kỳ nổi bật, sang trọng phối cùng áo len form rộng màu be cực kỳ hài hòa - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 6
Set đồ từ vải tweed cực kỳ thời thượng này sẽ phù hợp với những buổi họp mặt gia đình - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 7
Bộ suit màu xám giữ ấm cho ngày đầu năm se lạnh, vừa mang đến vẻ ngoài sành điệu - Ảnh: Internet

Ưu tiên giày mũi nhọn

Đây là thiết kế giày có rất nhiều ưu điểm, không chỉ tôn dáng, tạo cảm giác tăng chiều cao cho người diện mà còn mang đến vẻ ngoài vô cùng "chanh sả".

5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 8
Giày cao gót mũi nhọn màu nude vừa sang trọng vừa tôn da - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 9
Giày cao gót mũi nhọn là item không thể thiếu trong dịp Tết này của phụ nữ ưa chuộng phong cách sang trọng - Ảnh: Internet

Phối phụ kiện thời thượng

Mắt kính, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, kẹp tóc, băng đô... là những món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" giúp phụ nữ nâng tầm gu ăn mặc lên một tầm cao mới. 

5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 10
Phối đồ khéo léo với phụ kiện như kính mắt là tuyệt chiêu nâng tầm gu ăn mặc hiệu quả nhất - Ảnh: Internet
5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết - Ảnh 11
Khuyên tay lớn, vòng cổ kim loại là những món phụ nữ mang đến sự sang trọng, thời thượng cho người diện - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay 5 bí quyết ăn mặc đơn giản trên, Tết này bạn sẽ nhận được vô vàn lời khen về phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật.

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Từ khóa:   hướng dẫn phối đồ

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