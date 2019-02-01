5 bí kíp ăn mặc giúp phụ nữ sở hữu phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật trong dịp Tết

Áp dụng 5 bí quyết phối đồ sau đây, bạn sẽ sở hữu phong cách ăn mặc cực kỳ thời trang, hiện đại và sang trọng trong dịp Tết này.
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Tết đến là dịp để người người, nhà nhà diện quần áo đẹp, rạng ngời đón xuân. Để bản thân trở nên nổi bật, rạng ngời giữa đám đông, phụ nữ nên áp dụng 5 bí quyết thời trang sau đây. Không những thế, các mẹo đơn giản này còn giúp bạn trở nên sang trọng, cá tính hơn rất nhiều.
Bí kíp phối đồ sang trọng, thời thượng
Chăm chỉ diện đồ màu sắc trung tính
Dù đơn giản nhưng các kiểu trang phục có màu sắc trung tính lại mang đến vẻ đẹp rất thời thượng, sang trọng và có nét cổ điển riêng biệt. Trắng kem, kem sữa, be, nâu... là những màu sắc đáng để bạn diện trong dịp Tết này.
Ngoài vẻ ngoài sang trọng, màu sắc trung tính có ưu điểm tôn tông màu da cực kỳ hữu hiệu.
Trang phục màu pastel ngọt ngào mà sang chảnh
Nếu ưa chuộng phong cách nữ tính nhưng vẫn sang trọng mà không quá diêm dúa, những kiểu trang phục có màu pastel chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Màu sắc này mang đến sự nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng toát lên sự sang chảnh cực kỳ đặc biệt.
Chọn chất liệu vải thông minh
Không nhất thiết phải chọn kiểu dáng cầu kì, thiết kế xa hoa, chỉ cần chọn đúng chất liệu vải, món đồ sẽ sang trọng và thời thượng khi diện lên người. Bạn có thể tham khảo các loại vải như lụa, dạ, vải tweed, len... để chọn đồ trong dịp Tết này.
Một câu "thần chú" trong thời trang mà bạn nên thuộc lòng chính là "đơn giản tạo nên sự sang trọng". Do đó, đừng diện đồ quá cầu kì, điều này sẽ lòe loẹt và diêm dúa.
Ưu tiên giày mũi nhọn
Đây là thiết kế giày có rất nhiều ưu điểm, không chỉ tôn dáng, tạo cảm giác tăng chiều cao cho người diện mà còn mang đến vẻ ngoài vô cùng "chanh sả".
Phối phụ kiện thời thượng
Mắt kính, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, kẹp tóc, băng đô... là những món phụ kiện "nhỏ nhưng có võ" giúp phụ nữ nâng tầm gu ăn mặc lên một tầm cao mới.
Áp dụng ngay 5 bí quyết ăn mặc đơn giản trên, Tết này bạn sẽ nhận được vô vàn lời khen về phong cách thời thượng, sang trọng và nổi bật.