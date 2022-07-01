Cơ hội sinh sống và trải nghiệm không gian “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp tại Phú Quốc

Thị trường 01/07/2022 10:30

Được xây dựng ngay tại Bãi Trường, một bãi biển đẹp nhất nhì Phú Quốc còn giữ được vẽ đẹp hoang sơ của mình nên sẽ giúp chủ nhân tương lai được sinh sống và trải nghiệm trong một không gian “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp.

Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng và phát triển bởi Meyland – Tân Á Đại Thành. Đây được xem là dự án đầu tay của chủ đầu tư khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Dự án được xây dựng với quy mô lên tới 56.09ha ngay tại đảo ngọc Phú Quốc, cùng với việc được xây dựng với đa dạng loại hình sản phẩm từ shophouse, nhà phố, biệt thự cùng với nhiều tiện ích đẳng cấp đã thu hút nhiều nhà đầu tư, khách hàng nhạy bén với thị trường, có tầm nhìn đầu tư chú ý đến.

Cơ hội sinh sống và trải nghiệm không gian “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp tại Phú Quốc - Ảnh 1

Xây dựng ngay tại vị trí đắc địa

Được xây dựng ngay tại Bãi Trường, một bãi biển đẹp nhất nhì bất động sản Phú Quốc còn giữ được vẽ đẹp hoang sơ của mình nên sẽ giúp chủ nhân tương lai được sinh sống và trải nghiệm trong một không gian “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp.

Ngoài ra, xung quanh dự án là hàng loạt khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp như Park Hyatt, Regent, Pullman, InterContinental, Novotel… Để qua đó giúp cư dân thừa hưởng được thêm nhiều tiện ích đẳng cấp, nâng cao trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Không chỉ vậy, Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm ngay trục đường biển Bãi Trường, gần với ĐT 975, Đông Tây Đảo nên nơi đây được xem là cầu nối đón lượng khách đến với phía Nam Đảo Phú Quốc hiệu quả hơn.

Cũng nhờ vào lợi thế về vị trí đắc địa, nên các sản phẩm Meyhomes Capital Phú Quốc cũng thừa hưởng nhiều lợi thế, thích hợp để kinh doanh, đầu tư, cho thuê, mua bán… góp phần gia tăng giá trị đầu tư sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư thông thái.

Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín

Meyhomes Capital Phú Quốc được phát triển bởi Meyland, thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành, một thương hiệu nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Cụ thể, Tân Á Đại Thành đã giúp Meyland phát triển thành công dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, đây được xem là dự án đầu tay của chủ đầu tư với thời gian lên kế hoạch triển khai lên tới 10 năm.

Mặc dù mới tham gia lĩnh vực bất động sản, nhưng với tên tuổi uy tín của Tân Á Đại Thành cũng tạo được niềm tin lớn vào Meyhomes Capital Phú Quốc mà họ xây dựng, cũng như tạo được sự tin tưởng với khách hàng của mình. Để qua đó có thể tạo được nền tảng vững chắc giúp các dự án bất động sản trong tương lai phát triển hơn nữa.

Ưu đãi cho Khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City:

Khách hàng được chiết khấu 100tr (Áp dụng từ 01/06/2022 - cho 50 khách hàng đầu tiên).

Chiết khấu 1% (Áp dụng từ 27/06 đến 03/07/2022)Áp dụng cho Khách hàng có hộ khẩu tại các tỉnh Tây Nam Bộ (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ).

Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250 triệu.

Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 75%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

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4 lý do "siêu hời" khi đầu tư vào dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

4 lý do "siêu hời" khi đầu tư vào dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Nhờ vào lợi thế về vị trí đắc địa, nên các sản phẩm Meyhomes Capital Phú Quốc cũng thừa hưởng nhiều lợi thế, thích hợp để kinh doanh, đầu tư, cho thuê, mua bán…

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