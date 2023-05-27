Thực khách đi tiểu ngay trên sân thượng của một quán ăn

Nam thanh niên tiểu tiện lộ thiên trên sân thượng của một quán ăn đang gây phẫn nộ.

Ngày 25/5, một bài viết có tiêu đề "Đi tiểu tiện trên sân thượng trước nhà hàng" đã được đăng trên một cộng đồng mạng địa phương tại Hàn Quốc. Người chia sẻ đoạn video camera nói rằng một khách hàng nam đang đi tiểu công khai trên sân thượng của một quán ăn do mẹ anh kinh doanh.

Trong đoạn phim do chủ nhân bài viết này chia sẻ, một người đàn ông mặc áo phông đen được cho là đang đứng và đi tiểu ở nơi có vẻ là sân thượng của một quán ăn, người đàn ông đi tiểu khi còn chưa say.

Người đàn ông đi tiểu ngay trên sân thượng của một quán ăn - Ảnh: Báo Kinh tế Seoul

Anh bức xúc: "Mở cửa bước vào là có nhà vệ sinh ngay. Tôi rất hiểu về việc đi tiểu ở bên lề đường nhưng việc đi tiểu ra đường trên sân thượng của một quán ăn thì có thể chấp nhận được không?

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động của người đàn ông này:

- "Thật kinh khủng".

- "Quả vẫn có rất nhiều người thiếu ý thức".

- "Có đủ mọi tình huống xảy ra quanh chúng ta".

Ở Hàn Quốc, đi tiểu trên đường phố có thể bị phạt tới 100.000 won (khoảng 1.7 triệu đồng) hoặc bị giam giữ theo Điều 3 của Đạo luật Xử phạt tội nhẹ.

Nhà hàng buộc khách phải đền 150 triệu vì 5 lần gói đồ ăn thừa về nhà trong 2 tuần Một thực khách ở Trung Quốc đã buộc phải trả 150 triệu cho nhà hàng buffet sau khi mang 5 lần đồ ăn về nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-khach-i-tieu-ngay-tren-san-thuong-cua-mot-quan-an-586418.html