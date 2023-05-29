Số ca sốt xuất huyết tăng mạnh ở Thái Lan, gấp 5 lần năm ngoái

Số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Thái Lan đang tăng mạnh trong năm nay, chính quyền đưa ra phản ứng khẩn cấp.

Theo The Nation, tờ nhật báo của Thái Lan đưa tin ngày 29/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (DDC) của Thái Lan thông báo có 15.399 bệnh nhân sốt xuất huyết trong năm nay tính đến ngày 26/5.

Con số này gấp hơn 5 lần so với 2.942 ca mắc sốt xuất huyết cùng kỳ năm ngoái.

Hiện có 13 người đã tử vong vì sốt xuất huyết trong năm nay. Các trường hợp đặc biệt cao ở các tỉnh Nan, Trat, Chumphon, Chanthaburi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thái Lan cho biết dự kiến ​​số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết sẽ tăng lên khi mùa mưa bắt đầu và họ đang chuẩn bị các biện pháp kiểm dịch toàn diện với sự tham vấn của các cơ quan liên quan.

Hoạt động kiểm soát bệnh sốt xuất huyết tại Thái Lan - Ảnh: EPA

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh xác định rằng sự gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết là bất thường và đã mở một trung tâm ứng phó khẩn cấp.

Ngoài ra, hơn 1 triệu tình nguyện viên trên toàn quốc sẽ được điều động để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là bệnh lây truyền qua vết đốt của muỗi aedes mang vi rút sốt xuất huyết. Các trường hợp mắc bệnh gia tăng trong mùa mưa do muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết chủ yếu sinh sản ở vùng nước đọng.

Sau thời gian ủ bệnh từ 3 đến 14 ngày sẽ xuất hiện các triệu chứng như sốt, nhức đầu, ớn lạnh, đau cơ và hiện chưa có vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc điều trị.

Gần đây, số lượng bệnh nhân tăng lên đáng kể, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á như Philippines, Việt Nam, Singapore và Malaysia.

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